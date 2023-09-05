Поначалу остеопороз проходит бессимптомно, поскольку снижение плотности костной ткани нарастает очень постепенно. У некоторых людей симптомы так и не появляются. Однако когда остеопороз приводит к перелому костей, люди могут чувствовать боль в зависимости от расположения перелома. У людей с остеопорозом переломы, как правило, срастаются медленнее и могут приводить к деформациям, например, искривлению позвоночника.

В длинных костях, например, в костях рук и ног, перелом обычно происходит у концов костей, а не посередине. Переломы длинных костей обычно болезненны.

остеопороз. Изображение

Вероятность перелома костей позвоночника (позвонков) при остеопорозе особенно высока. Такие переломы являются наиболее частыми переломами, связанными с остеопорозом. Они обычно возникают в средней или нижней части позвоночника. Обычно цилиндрическое тело одного или более позвонка раздавливается до клинообразной формы. Такие компрессионные переломы позвонков могут возникать у людей с любым типом остеопороза, в том числе у тех, кто принимает лекарственные препараты, вызывающие потерю плотности костной ткани и повышающие риск развития перелома. Ослабленные позвонки могут сминаться спонтанно или после незначительной травмы.

В большинстве случаев компрессионные переломы позвонков не сопровождаются болью. Однако развитие боли не исключается, обычно она возникает внезапно, локализуется в определенном участке позвоночника и усугубляется в стоячем положении или при ходьбе. Затронутый участок может быть болезненным. Обычно через 1 неделю боль и болезненность начинают постепенно идти на спад. Однако боль может затянуться на месяцы или вообще не пройти. При переломе нескольких позвонков возможно развитие аномального искривления позвоночника, что приводит к растяжению и болезненности мышц, а также к деформации.

Компрессионный перелом позвоночника вследствие остеопороза Изображение

Компрессионный перелом вследствие остеопороза Изображение Living Art Enterprises, LLC /SCIENCE PHOTO LIBRARY

Остеопоротические переломы представляют собой переломы, которые возникают в результате относительно незначительного растяжения или падения, которые обычно не приводят к перелому здоровой кости, например, падения из положения стоя или с небольшой высоты, включая падение с постели. Остеопоротические (или патологические) переломы часто происходят в запястье, бедре и позвоночнике (компрессионные переломы позвонков). Также им подвержены и другие кости — плечевая кость и кости таза.

Перелом шейки бедра — один из наиболее серьезных переломов — является основной причиной инвалидности и утраты самостоятельности у пожилых людей.

Переломы костей запястья встречаются довольно часто, особенно у людей с остеопорозом, развивающимся после наступления менопаузы.

Больные, у которых был перелом в связи с остеопорозом, риск подобных переломов в дальнейшем значительно возрастает.

Переломы носа, ребер, ключицы, коленной чашечки и костей стопы не относятся к переломам, связанным с остеопорозом.