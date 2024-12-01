Остеонекроз является не специфическим заболеванием, а состоянием, при котором наблюдается отмирание одного или нескольких определенных (локализованных) участков кости. Выделяют 2 общие категории остеонекроза:

травматический (после травмы);

нетравматический.

Травматический остеонекроз более распространен. Наиболее распространенной причиной травматического остеонекроза является перелом со смещением. При переломе со смещением кости раскалываются на 2 или более части, а отломки смещаются относительно оси. Чаще всего остеонекроз возникает при переломе шейки бедра со смещением (см. Переломы костей тазобедренного сустава), который наиболее распространен среди пожилых людей.

Еще одной причиной травматического остеонекроза является вывих. Вывих происходит, когда концы костей в суставах полностью отделяются друг от друга, как при вывихе бедра.

Перелом со смещением или вывих может привести к повреждению кровеносных сосудов, подающих кровь к верхней части бедренной кости (головке бедренной кости, части бедренного сустава), что приводит к отмиранию этой части кости. Отмирание ткани кости в других частях тела наблюдается реже.

Некоторые факторы риска развития остеонекроза

Нетравматический остеонекроз возникает при отсутствии непосредственной травмы или поражения. Он может наблюдаться вследствие заболевания или состояния, которое приводит к блокаде мелких кровеносных сосудов, доставляющих кровь в определенные участки кости. Чаще всего поражаются следующие участки: головка бедренной кости (элемент тазобедренного сустава), коленный сустав и плечевая кость вблизи плечевого сустава. Это заболевание развивается у мужчин чаще, чем у женщин, встречается в основном у людей в возрасте от 30 до 50 лет и часто поражает оба бедра или оба плеча. Ее наиболее распространенными причинами являются:

Применение кортикостероидов (главным образом при использовании в высоких дозах, в течение длительного периода времени или и то, и другое)

Хроническое чрезмерное употребление алкоголя (более 400 мл в неделю в течение более 6 месяцев)

Определен ряд других причин, но такие причины встречаются реже. К другим причинам относятся определенные заболевания системы свертывания крови, серповидно-клеточная анемия, заболевание печени, опухоли, болезнь Гоше, лучевая терапия и декомпрессионная болезнь (возникающая у ныряльщиков при слишком быстром подъеме с глубины на поверхность). Ряд заболеваний, для лечения которых используют большие дозы кортикостероидов (например, системная красная волчанка (СКВ)), или применение кортикостероидов само по себе, также могут быть связаны с остеонекрозом. В таких случаях иногда не удается определить, что именно является причиной — само заболевание или кортикостероиды.

Приблизительно у 20% пациентов с остеонекрозом причина неизвестна.

При нетравматическом остеонекрозе определенной кости такое же заболевание иногда наблюдается в аналогичной кости с другой стороны тела, даже если симптомы отсутствуют. Например, при поражении одного бедра приблизительно у 60% пациентов отмечается поражение второго бедра.

Спонтанный остеонекроз колена (СОНК) может возникать у пожилых людей без конкретных факторов риска заболевания. СОНК отличается от других форм остеонекроза. Принято считать, что его причиной является стрессовый перелом, развившийся при нормальной или физиологической нагрузке. Стрессовый перелом происходит без прямой травмы и вызван рядовой нагрузкой на костную ткань, пораженную остеопорозом. Однако остеонекроз коленного сустава может также возникнуть в результате травмы или воздействия любого из факторов риска нетравматического остеонекроза.