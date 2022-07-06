Доброкачественные опухоли костей не являются злокачественными. Это означает, что они не агрессивны и, как правило, никогда не распространяются на другие участки тела или распространяются в редких случаях. Тем не менее, они могут вызывать проблемы, поскольку ослабляют кости, препятствуют движению в суставах или разрушают близлежащую здоровую ткань.
Доброкачественные опухоли могут быть безболезненными, но часто они вызывают боль в костях. Боль может быть интенсивной. Боль может возникнуть во сне или в ночное время, и как правило, она продолжает усугубляться.
(См. также Общие сведения об опухолях костей).
Хондробластомы
Хондробластомы — редкие опухоли, растущие на концах костей. Чаще всего они развиваются у людей в возрасте от 10 до 20 лет. Эти опухоли могут вызывать боль.
Для диагностики хондробластомы врач выполняет рентгенологическое исследование и может назначить другие визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансную томографию (МРТ). Часто врач также берет образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом (биопсия).
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Если не лечить такие опухоли, их рост может продолжаться, и они разрушают кости и суставы. Таким образом, лечение включает хирургическое удаление и пересадку костей (трансплантацию костной ткани от одной кости к другой) для заполнения дефекта. В качестве материала для трансплантата может быть использована костная ткань, полученная из костей таза самого больного (аутотрансплантат), обработанная костная ткань другого человека (аллотрансплантат), либо синтетический заменитель кости. Иногда после хирургического вмешательства возможен рецидив таких опухолей.
Хондромиксофибромы
Хондромиксофибромы — крайне редкие опухоли, которые обычно возникают у людей до 30 лет. Они обычно расположены по краям костей конечностей, ближе к концам. Обычным симптомом является боль.
Для диагностики хондромиксофибромы врач назначает рентгенологическое исследование и МРТ. Для подтверждения диагноза врач также проводит биопсию.
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Лечение хондромиксофибром включает хирургическое удаление, которое обычно обеспечивает излечение пациента. Однако такие опухоли иногда возникают вновь.
Энхондромы
Энхондромы могут возникать в любом возрасте, но преимущественно развиваются у людей в возрасте от 10 до 40 лет. Эти опухоли развиваются из центральной части кости (костномозговой полости) в длинных костях.
Эти опухоли обычно не вызывают симптомов, однако они могут разрастаться и вызывать боль.
Опухоли часто обнаруживаются при рентгенологическом исследовании, проводимом по другим показаниям, и часто диагностируются врачами на основании характерного вида на рентгеновских снимках.
Если достоверно определить наличие опухоли с помощью рентгенологического исследования не представляется возможным либо если опухоль вызывает боль, с целью диагностики энхондромы и исключения возможной злокачественной опухоли может потребоваться забор образца ткани для изучения под микроскопом (биопсия).
Если энхондрома не вызывает боль и повторные рентгенологические исследования не показывают ее увеличения, ее не нужно удалять или лечить.
Энхондромы могут переродиться в злокачественную опухоль кости под названием «хондросаркома». У людей с только одной энхондромой такие опухоли перерождаются редко, однако у людей со множественными энхондромами (энхондроматоз) перерождение в злокачественную опухоль происходит часто.
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Можно проводить последующее наблюдение с помощью рентгенологического исследования для отслеживания каких-либо изменений в размерах опухоли и для исключения перерождения опухоли в хондросаркому.
Фиброзная дисплазия
Фиброзная дисплазия является результатом нарушенного развития костей в детском возрасте. Она может поражать одну или несколько костей. Наиболее часто поражаются кости таза и бедра.
Могут присутствовать родимые пятна и признаки преждевременного полового созревания; такое нарушение также называют синдромом Олбрайта (или синдромом Мак-Кьюна–Олбрайта). Нарушения развития костей обычно прекращаются с наступлением периода полового созревания. Такое заболевание редко бывает злокачественным.
Это заболевание часто обнаруживается при рентгенологическом исследовании, проводимом по другим показаниям. Если результаты рентгенологического исследования неоднозначны, врач выполняет биопсию.
Бисфосфонаты, вводимые в вену, или инъекционное моноклональное антитело деносумаб могут облегчить боль. Для коррекции деформаций, переломов, которые не срастаются после наложения гипса, или боли, которую не удается снять каким-либо другим способом, проводится хирургическая процедура.
Доброкачественные гигантоклеточные опухоли
Доброкачественные гигантоклеточные опухоли (ГКО) обычно наблюдаются у людей в возрасте от 20 до 30 лет. Чаще всего эти опухоли возникают на концах костей и могут распространяться в близлежащие ткани. Они могут вызывать боль.
Для диагностики доброкачественных гигантоклеточных опухолей врач сперва назначает рентгенологическое исследование. Поскольку в редких случаях эти опухоли распространяются (метастазируют) в легкие, может назначаться компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. Врач также выполняет биопсию, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.
Лечение доброкачественных гигантоклеточных опухолей зависит от их размеров. Опухоль удаляют хирургическим путем, а освободившееся пространство заполняют костным трансплантатом, синтетическим костным трансплантатом или костным цементом (метилметакрилатом) для сохранения структуры кости. Время от времени очень объемные опухоли могут требовать удаления пораженного сегмента кости и реконструкции сустава. Наиболее распространенным методом лечения является хирургическая процедура, называемая радикальным кюретажем, при которой опухоль агрессивно выскабливают с помощью инструмента в форме ложки и затем вычищают полость с помощью высокоскоростной фрезы. Затем врач может обработать ее химическим веществом (фенолом) или заморозить жидким азотом, а затем заполнить полость синтетическим костным цементом. Такое лечение уменьшает риск рецидива опухоли. После такого лечения примерно в 10% случаев наблюдается рецидив опухоли. Гигантоклеточные опухоли редко становятся злокачественными. Если опухоль труднодоступна и ее нельзя польностью удалить хирургическим путем, то для лечения может использоваться моноклональное антитело деносумаб. Деносумаб часто используется перед хирургическим вмешательством для затвердения внешней оболочки вокруг гигантоклеточной опухоли, чтобы провести более радикальный кюретаж («выскабливание») опухоли.
Неоссифицированная фиброма (фиброзный кортикальный дефект, фиброксантома)
Неоссифицированная фиброма — это патология, которая возникает, когда часть кости нормально не затвердевает, а в место этого заполняется фиброзной, а не костной тканью. Очень маленькая неоссифицированная фиброма называется «фиброзный кортикальный дефект». Неоссифицированные фибромы часто наблюдаются у детей. Они часто возникают недалеко от концов костей ног.
В конечном счёте большинство неоссифицированных фибром затвердевают, иногда даже больше, чем здоровые кости. Небольшие неоссифицированные фибромы не вызывают симптомов. Однако некоторые небольшие фибромы разрастаются и могут вызывать боль и увеличивать риск переломов.
Неоссифицированные фибромы чаще всего обнаруживаются при рентгенологическом исследовании по другим показаниям.
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Небольшие неоссифицированные фибромы не требуют лечения. Однако фибромы, которые вызывают боль или разрастаются, удаляют, а дефект заполняют костным трансплантатом.
Остеобластомы
Остеобластомы — это редкие незлокачественные опухоли. Некоторые врачи считают их просто большими остеоид-остеомами. Остеобластомы намного чаще возникают у мужчин и обычно развиваются в возрасте от 10 до 35 лет. Эти опухоли возникают в костях позвоночника, ног, кистей и стоп. Они медленно растут, разрушают здоровые кости и вызывают боль.
Для диагностики остеобластомы врачи выполняют рентгенологическое исследование и могут проводить другие визуализирующие исследования, например, компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Для диагностики остеобластомы берется образец ткани и изучается под микроскопом (биопсия).
Лечение остеобластом обязательно предусматривает хирургическое вмешательство. Часто опухоли удаляют, а затем для заполнения дефекта выполняют пересадку костей (трансплантацию костной ткани от одной кости к другой). Иногда опухоли рецидивируют после операции, но не распространяются (не метастазируют) в другие части тела.
Остеохондромы
Остеохондромы (костно-хрящевые экзостозы), наиболее распространенный вид доброкачественных опухолей костей, обычно встречаются у людей в возрасте от 10 до 20 лет. Эти опухоли являются новообразованиями на поверхности кости, выступающими в виде твердых узлов. У больного может быть одна или несколько опухолей. Тенденция к развитию нескольких опухолей может наблюдаться у целых семей.
В определенный момент жизни приблизительно у 10% больных с более чем одной остеохондромой (множественный остеохондроматоз) возможно развитие злокачественной опухоли кости — хондросаркомы (предположительно в результате перерождения одной из остеохондром). Люди с множественным остеохондроматозом должны регулярно посещать врача для проведения осмотров. Однако у людей с только одной остеохондромой развитие хондросаркомы маловероятно. Поэтому не нужно удалять одну остеохондрому, если она не вызывает симптомов.
Врачи проводят рентгенологическое исследование, чтобы выявить новообразования на поверхности кости. Большинство остеохондром диагностируются с помощью рентгенологического исследования. В случае сомнительных результатов рентгенологического исследования также проводятся визуализирующие исследования, например, магнитно-резонансная томография (МРТ) или в ряде случаев компьютерная томография (КТ).
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Обычно остеохондрому удаляют хирургическим путем, если она разрослась или вызывает новые симптомы. Например, если опухоль нарушает рост кости, вызывает боль или сдавливает близлежащие нервы, мышцы, кровеносные сосуды или соседние структуры, ее необходимо удалить.
Остеоид-остеомы
Остеоид-остеомы — очень мелкие опухоли, которые обычно развиваются у людей в возрасте от 10 до 35 лет. Они чаще всего возникают в длинных костях ног (бедренных костях и большеберцовых костях), однако могут развиваться в любой кости.
Как правило, они вызывают боль, которая усиливается в ночное время и снимается аспирином или другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) в низких дозах. Иногда мышцы, окружающие опухоль, уменьшаются в размерах (атрофия), поскольку боль не дает людям активно двигаться. После удаления опухоли возможно улучшение такого нарушения. Если опухоль развивается вблизи зоны роста (часть кости, которая вытягивается при росте молодого организма), не исключена чрезмерная стимуляция роста кости. В результате такой чрезмерной стимуляции длина конечностей может быть неодинакова.
Для диагностики остеоид-остеом врачи проводят рентгенологическое исследование. Сканирование костей с применением радиоактивных меток помогает определить точную локализацию опухоли. Иногда определить локализацию опухоли бывает трудно, и возникает необходимость в проведении дополнительных обследований, например компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Если результаты визуализирующих исследований не дают достаточных данных, врач берет образец ткани для проведения исследования под микроскопом (биопсия). Иногда биопсия может выполняться в ходе лечения опухоли.
Чтобы навсегда вылечить пациента от опухоли, врач обычно прокалывает кожу и под контролем компьютерной томографии вводит в ткань опухоли иглоподобный зонд. После этого для разрушения ткани опухоли подается радиоимпульс, который нагревает иглоподобный зонд. При этом больной находится под общей, спинальной или проводниковой анестезией. Прогноз благоприятный, и болевые ощущения проходят. Хирургическое удаление опухоли является еще одним методом устранения боли навсегда. Как вариант, некоторые больные предпочитают прием обезболивающих препаратов (анальгетиков) вместо хирургической процедуры. Боль может со временем пройти без лечения.