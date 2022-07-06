Доброкачественные опухоли костей

Энхондромы могут возникать в любом возрасте, но преимущественно развиваются у людей в возрасте от 10 до 40 лет. Эти опухоли развиваются из центральной части кости (костномозговой полости) в длинных костях.

Эти опухоли обычно не вызывают симптомов, однако они могут разрастаться и вызывать боль.

Опухоли часто обнаруживаются при рентгенологическом исследовании, проводимом по другим показаниям, и часто диагностируются врачами на основании характерного вида на рентгеновских снимках.

Если достоверно определить наличие опухоли с помощью рентгенологического исследования не представляется возможным либо если опухоль вызывает боль, с целью диагностики энхондромы и исключения возможной злокачественной опухоли может потребоваться забор образца ткани для изучения под микроскопом (биопсия).

Если энхондрома не вызывает боль и повторные рентгенологические исследования не показывают ее увеличения, ее не нужно удалять или лечить.

Энхондромы могут переродиться в злокачественную опухоль кости под названием «хондросаркома». У людей с только одной энхондромой такие опухоли перерождаются редко, однако у людей со множественными энхондромами (энхондроматоз) перерождение в злокачественную опухоль происходит часто.

Энхондрома Изображение Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).

Можно проводить последующее наблюдение с помощью рентгенологического исследования для отслеживания каких-либо изменений в размерах опухоли и для исключения перерождения опухоли в хондросаркому.