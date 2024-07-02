Общие сведения об опухолях нервной системы

Опухоль — это аномальное разрастание. Опухоль может быть злокачественной (рак) или доброкачественной (не рак). Доброкачественные опухоли многих органов неопасны. Однако, если любое новообразование или объемный процесс в головном мозге (опухоль головного мозга) или спинном мозге (опухоль спинного мозга) увеличивается, это может привести к значительному повреждению, поскольку структуры, содержащие головной мозг (череп) и спинной мозг (позвоночник), не могут расширяться, чтобы освободить место для увеличивающегося объема их содержимого.

Опухоли, как злокачественные, так и доброкачественные, могут развиваться из нервной ткани головного или спинного мозга. Злокачественные опухоли могут распространяться (метастазировать) в головной или спинной мозг из других частей организма.

Нарушение работы нервной системы может быть вызвано некоторыми злокачественными опухолями других органов, даже если опухоль не проросла в нервную ткань. Эти нарушения называются паранеопластическими синдромами. Самые распространенные паранеопластические синдромы включают нарушение работы периферических нервов (полиневропатию), результатом чего являются мышечная слабость, онемение и ощущение покалывания. Однако более тяжелые паранеопластические синдромы могут вызывать деменцию, перепады настроения, психоз (который может проявляться бредом, галлюцинациями и странным поведением), судорожные припадки, потерю координации, головокружение, двоение зрения и аномальные движения глаз. Эти синдромы могут приводить к смертельному исходу даже при стабильной опухоли. В таких случаях лечение включает удаление из крови антител, которые могут вызывать паранеопластический синдром (процедуру под названием «плазмаферез»). Тем не менее, наиболее эффективным методом лечения является хирургическое удаление опухоли.

Опухоли нервной системы можно лечить хирургическим вмешательством, лучевой терапией, лекарственными препаратами, такими как препараты химиотерапии, или, чаще всего, комбинацией этих методов. Излучение, которое используется при лучевой терапии, иногда повреждает нервную систему, несмотря на все усилия по предотвращению этого эффекта. Химиотерапия может повлиять на функцию головного мозга, поэтому врачи тщательно подбирают химиотерапевтические препараты, чтобы избежать неоправданного вреда здоровью.