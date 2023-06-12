Транзиторные ишемические атаки (ТИА)

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это нарушение функции головного мозга, обычно продолжающееся менее 1 часа и возникающее в результате временной блокады кровоснабжения головного мозга.

Причина и симптомы ТИА такие же, как и при ишемическом инсульте.

ТИА отличаются от ишемических инсультов, поскольку симптомы обычно проходят в течение 1 часа, и отсутствует необратимое повреждение головного мозга.

Диагностика основана на симптомах, но также выполняются визуализирующие обследования головного мозга.

Проводятся другие визуализирующие исследования и анализы крови для выяснения причины инсульта.

Рекомендуется контроль повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина и высокого уровня глюкозы в крови, а также отказ от курения.

Для снижения риска возникновения инсульта после ТИА применяются лекарственные препараты, снижающие свертываемость крови, а иногда и хирургическое вмешательство (эндартерэктомия сонной артерии) или ангиопластика со стентированием.

(См. также Общие сведения об инсульте и Ишемический инсульт).

ТИА могут быть настораживающим признаком приближающегося ишемического инсульта. У пациентов, перенесших ТИА, намного выше вероятность возникновения инсульта по сравнению с пациентами, у которых ТИА не было. Риск инсульта наиболее высокий на протяжении первых 24–48 часов после ТИА. Способность распознать ТИА, а также выявить и устранить ее причину поможет предотвратить инсульт.

Чаще всего ТИА случаются у людей среднего возраста и у пожилых людей.

ТИА отличаются от ишемических инсультов, поскольку не вызывают необратимое повреждение головного мозга. Симптомы ТИА проходят полностью и быстро, отмечается гибель лишь небольшого количества клеток головного мозга, либо они вообще не гибнут, — по крайней мере, эти явления не вызывают изменения, которые можно выявить при проведении визуализирующих исследований головного мозга или неврологического обследования.

Симптомы ТИА Симптомы ТИА развиваются внезапно. Они аналогичны симптомам ишемического инсульта, но являются временными и обратимыми. Они обычно продолжаются в течение 2–30 минут и полностью проходят. У людей может случиться несколько ТИА за 1 день, или лишь два или три эпизода за несколько лет. Возможны следующие симптомы: Внезапная слабость или паралич с одной стороны тела (например, половины лица, одной руки или ноги, или полностью одной стороны)

Внезапная потеря чувствительности или непривычные ощущения с одной стороны тела

Внезапное затруднение речи (например, невнятная речь)

Внезапная дезориентация, сопровождающаяся затрудненным пониманием речи

Внезапная мутность, размытость или потеря зрения, в особенности в одном глазу

Внезапное головокружение или потеря равновесия и координации

Диагностика ТИА Быстрое разрешение симптомов

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (при наличии)

Обследования для определения причины При внезапном появлении симптома, аналогичного любому симптому инсульта, даже если он быстро проходит, необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Такой симптом указывает на ТИА. Тем не менее, другие нарушения, включая судорожные припадки, опухоли головного мозга, мигренозные головные боли и аномально низкий уровень глюкозы в крови (гипогликемия), вызывают аналогичные симптомы, поэтому необходимо дальнейшее обследование. Врачи подозревают ТИА, при возникновении симптомов инсульта, особенно, если они проходят в течение менее одного часа. Иногда врачи не могут распознать инсульт и ТИА до разрешения симптомов. Они быстро осматривают пациентов с симптомами ТИА или инсульта. Пациентов с ТИА обычно госпитализируют, по крайней мере, на короткое время, чтобы провести обследования и иметь возможность провести быстрое лечение, если вскоре после ТИА развивается инсульт. Риск инсульта наиболее высокий на протяжении первых 24–48 часов после ТИА. Врачи проверяют наличие факторов риска инсульта, задавая пациенту вопросы, проверяя медицинский анамнез и выполняя анализы крови. Для выявления признаков инсульта, кровотечения или опухолей мозга выполняются визуализирующие исследования, такие, как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Специализированный тип МРТ, который называется диффузионно-взвешенная МРТ, может выявить участки ткани головного мозга, которые подверглись тяжелому поражению и не функционируют. С помощью диффузионно-взвешенной МРТ врачи часто могут провести дифференциальную диагностику ТИА и ишемического инсульта. Однако диффузионно-взвешенная МРТ не всегда доступна. Для определения причины ТИА проводят обследования. Обследования могут включать: электрокардиографию (ЭКГ) для выявления нарушений сердечного ритма;

постоянный мониторинг ЭКГ (выполняется в домашних условиях или в стационаре) для непрерывной регистрации частоты сердечных сокращений и ритма в течение 24 часов (и более), способный таким образом выявлять непрогнозируемые или кратковременные нарушения сердечного ритма;

эхокардиография для обнаружения в сердце сгустков крови, нарушений насосной функции и структурных аномалий, а также заболеваний клапанов;

другие визуализирующие исследования;

анализы крови для выявления таких заболеваний, как анемия и полицитемия, а также факторов риска, например, высокого уровня холестерина или диабета. Другие визуализирующие исследования помогают определить, закупорена ли артерия, ведущая к головному мозгу, какая именно артерия закупорена, а также насколько полная блокада. В ходе таких обследований получают изображения артерий, несущих кровь через шею к головному мозгу (внутренних сонных артерий и позвоночных артерий), а также артерий головного мозга (например, мозговых артерий). Они включают цветовую допплеровскую эхографию (используется для оценки кровотока через артерии), магнитно-резонансную ангиографию и КТ-ангиографию (КТ выполняется после внутривенного введения контрастного вещества). Знаете ли Вы, что...

Лечение ТИА Контроль факторов риска возникновения ТИА;

лекарственные препараты, способствующие разжижению крови;

в некоторых случаях — хирургическое вмешательство или ангиопластика с установкой стента. Лечение ТИА проводится с целью предотвращения инсульта. Лечение такое же, как и после ишемического инсульта. Первым шагом в профилактике инсульта, по возможности, является контроль следующих основных факторов риска: Повышенное артериальное давление

высокие уровни холестерина;

курение;

сахарный диабет;

Лекарственные препараты Людям могут назначать лекарственные препараты, способствующие разжижению крови (антиагреганты или антикоагулянты). Прием антиагреганта, например, аспирина, комбинированного препарата, содержащего низкодозовый аспирин и дипиридамол, клопидогрела или клопидогрела в сочетании с аспирином, снижает вероятность образования сгустков крови и возникновения ТИА или ишемических инсультов. Антиагреганты способствуют меньшей агрегации тромбоцитов и образованию сгустков. (Тромбоциты — это крошечные, подобные клеткам частицы в крови, помогающие ей свертываться в ответ на повреждение кровеносных сосудов). Применение клопидогрела и аспирина более эффективно снижает риск будущих инсультов, чем применение только аспирина, но только на протяжении первых 3 месяцев после инсульта. После этого применение комбинации препаратов не имеет никакого преимущества перед применением только аспирина. Кроме этого, применение клопидогрела и аспирина незначительно повышает риск кровотечения. Если образованный в сердце сгусток крови приводит к возникновению ТИА, назначают антикоагулянты, например, варфарин, для разжижения крови. Дабигатран, апиксабан и ривароксабан — новые антикоагулянты, которые иногда назначают вместо варфарина. Эти более новые антикоагулянты более удобны в использовании, поскольку они, в отличие от варфарина, не требуют проведения регулярного контроля с анализами крови для определения времени свертывания крови. Кроме того, на них не влияет пища, и они практически не взаимодействуют с другими лекарственными препаратами. Но у новых антикоагулянтов имеются некоторые недостатки. Дабигатран и апиксабан следует принимать два раза в сутки. (Варфарин принимают один раз в сутки). Кроме того, чтобы новые лекарственные препараты были эффективными, пациенты не должны пропускать их прием, и эти лекарственные препараты значительно дороже варфарина.

Хирургическое вмешательство Определение степени сужения сонных артерий помогает врачам оценить риск возникновения инсульта или последующих ТИА и, таким образом, определить необходимость дальнейшего лечения. Если считается, что риск высок (например, если сонная артерия сужена, как минимум, на 70 %), для снижения этого риска может проводиться хирургическое вмешательство по расширению артерии (эндартерэктомия сонной артерии). При выполнении эндартерэктомии сонной артерии обычно удаляют жировые отложения (атеромы или бляшки), возникшие вследствие атеросклероза, а также сгустки во внутренней сонной артерии. Тем не менее, эта операция может спровоцировать инсульт, поскольку при ее проведении могут отрываться сгустки и другие отложения, а затем переноситься кровотоком и закупоривать артерию. После хирургического вмешательства риск возникновения инсульта на несколько лет снижается по сравнению с риском при медикаментозном лечении. Процедура может привести к инфаркту миокарда, поскольку у людей, которым эта процедура проводится, часто присутствуют факторы риска ишемической болезни сердца.