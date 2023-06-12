Субарахноидальное кровоизлияние (САК)

Субарахноидальное кровоизлияние обычно является результатом травм головы. Тем не менее, субарахноидальное кровоизлияние вследствие травмы головы обычно вызывает другие симптомы, его диагностируют и лечат по-другому, и оно не считается инсультом.

Субарахноидальное кровоизлияние считается инсультом только в том случае, если оно возникает самопроизвольно — а именно, если кровоизлияние не является результатом приложения внешних сил, например, как при несчастных случаях или падениях. Причиной самопроизвольного кровоизлияния обычно является:

внезапный разрыв аневризмы артерии головного мозга.

Аневризмы выпячиваются в том месте, где стенка артерии ослабевает. Аневризмы обычно образуются в местах ответвления артерий. Аневризмы могут быть при рождении (врожденные) или могут развиваться позже, спустя многие годы в результате ослабления стенок артерий по причине повышенного артериального давления. В большинстве случаев спонтанные субарахноидальные кровоизлияния являются результатом врожденных аневризм. Аневризмы артерий головного мозга могут быть наследственным заболеванием. Около 6–20 % аневризм головного мозга могут возникать в результате наследственного дефекта стенки артерии.

Кровоизлияние в результате разрыва аневризмы может происходить в любом возрасте, но чаще всего встречается у людей в возрасте от 40 до 65 лет.

Реже субарахноидальное кровоизлияние является результатом разрыва патологического соединения между артериями и венами (артериовенозная мальформация) внутри головного мозга или вокруг него. Артериовенозная мальформация может быть врожденной, но выявляется только в случаях развития симптомов. Субарахноидальное кровоизлияние также может возникать вследствие нарушений системы гемостаза.