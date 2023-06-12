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Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга

Авторы:Andrei V. Alexandrov, MD, The University of Tennessee Health Science Center;
Balaji Krishnaiah, MD, The University of Tennessee Health Science Center
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Артериовенозная мальформация — это переплетение расширенных кровеносных сосудов, которые непосредственно соединяют артерии и вены, обходя капилляры (которые соединяют артерии и вены в норме).

  • Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга могут как вызывать или не вызывать кровоизлияние в головной мозг.

  • Они могут вызывать головные боли с кровоизлиянием в головной мозг или без него.

  • Для диагностики АВГ врачи проводят диагностическую визуализацию головного мозга.

  • Лечение может включать хирургическое вмешательство для удаления АВМ, радиохирургическое вмешательство для разрушения АВМ, введение материала для блокировки притока крови к АВМ или сочетание методов лечения, но вариантом выбора также является наблюдение.

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга (церебральные) встречаются редко. АВМ могут вызывать кровотечение, а могут и не вызывать его.

Кровотечение из-за АВМ обычно происходит в ткани головного мозга (кровоизлияние в мозг), но может возникать в пространстве (субарахноидальное пространство) между внутренним и средним слоями тканей, покрывающих головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние) или в заполненные жидкостью пространства в головном мозге.

АВМ могут вызывать судороги или головную боль, обычно у молодых людей. АВМ могут вызывать головные боли без кровотечения.

Диагностика артериовенозной мальформации головного мозга

  • Визуализирующие исследования головного мозга.

Для диагностики артериовенозных мальформаций головного мозга врачи используют визуализирующие исследования. Многие АВМ головного мозга могут быть обнаружены следующими методами:

Для подтверждения диагноза выполняется цифровая субтракционная ангиография. В ходе этой процедуры рентгеновские снимки кровеносных сосудов получают до и после введения рентгеноконтрастного вещества. Затем компьютер отделяет один снимок от другого. Убираются изображения структур, не относящихся к артериям (например, костей). Это позволяет четко рассмотреть артерии.

Неразорванные АВМ часто обнаруживаются при визуализирующем исследовании головного мозга по другим причинам.

Лечение артериовенозной мальформации головного мозга

  • Консервативное лечение

  • Микрохирургия, радиохирургия и/или эндоваскулярная хирургия

При наличии артериовенозных аномалий головного мозга основной целью лечения является предотвращение геморрагического инсульта. Необходимо сравнить риски, связанные с различными видами лечения, и риски отсутствия лечения (в число которых могут входить разрыв, судорожные припадки и, в редких случаях, приводящее к инвалидности повреждение головного мозга).

Варианты лечения:

  • Микрохирургия для удаления аневризмы

  • Стереотаксическая радиохирургия

  • Эндоваскулярная эмболизация

  • Сочетание этих процедур

  • Наблюдение

Врачи могут рекомендовать не проводить никаких процедур, если риск кровотечения кажется низким, или риск развития нежелательных эффектов от лечения — высоким. В таких случаях проводят регулярный контроль аневризмы на предмет изменений, которые повышают вероятность разрыва.

Людей, у которых произошел разрыв АВМ, обычно лечат с использованием процедуры удаления АВМ.

При микрохирургии происходит удаление части черепа, чтобы врачи могли увидеть АВМ. Затем с помощью микроскопа они устанавливают местонахождение АВМ и удаляют ее.

Радиохирургия — это не вполне хирургия, потому что никаких разрезов не требует. Ионизированное излучение фокусируется точно на АВМ и используется для ее разрушения. Для получения ионизирующего излучения используются такие аппараты, как гамма-нож и линейный ускоритель. Когда врачи используют гамма-нож, на череп больного устанавливают стереотаксическую рамку. Больной лежит на подвижном столе, на голову его надевают большой шлем с отверстиями, расположенными над рамкой. Затем изголовье кровати вдвигается внутрь сферы, в которой находится радиоактивный кобальт. Излучение проходит через отверстия в шлеме и попадает точно на АВМ. Линейный ускоритель двигается вокруг головы человека, который лежит на подвижном столе, и направляет излучение точно на АВМ под разными углами.

При эндоваскулярной эмболизации к АВМ подводится тонкая гибкая трубка (катетер), а для прекращения притока крови к АВМ используется устройство (например, спираль) или специальный материал. Эндоваскулярная эмболизация не восстанавливает АВМ, но уменьшает приток крови к АВМ и делает хирургическое вмешательство, при необходимости его проведения, более безопасным. Она может быть выполнена до микрохирургического вмешательства или стереотаксической радиохирургии.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.