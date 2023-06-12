Артериовенозная мальформация — это переплетение расширенных кровеносных сосудов, которые непосредственно соединяют артерии и вены, обходя капилляры (которые соединяют артерии и вены в норме).

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга могут как вызывать или не вызывать кровоизлияние в головной мозг.

Они могут вызывать головные боли с кровоизлиянием в головной мозг или без него.

Для диагностики АВГ врачи проводят диагностическую визуализацию головного мозга.

Лечение может включать хирургическое вмешательство для удаления АВМ, радиохирургическое вмешательство для разрушения АВМ, введение материала для блокировки притока крови к АВМ или сочетание методов лечения, но вариантом выбора также является наблюдение.

Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга (церебральные) встречаются редко. АВМ могут вызывать кровотечение, а могут и не вызывать его.

Кровотечение из-за АВМ обычно происходит в ткани головного мозга (кровоизлияние в мозг), но может возникать в пространстве (субарахноидальное пространство) между внутренним и средним слоями тканей, покрывающих головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние) или в заполненные жидкостью пространства в головном мозге.

АВМ могут вызывать судороги или головную боль, обычно у молодых людей. АВМ могут вызывать головные боли без кровотечения.

Диагностика артериовенозной мальформации головного мозга Визуализирующие исследования головного мозга. Для диагностики артериовенозных мальформаций головного мозга врачи используют визуализирующие исследования. Многие АВМ головного мозга могут быть обнаружены следующими методами: компьютерная томография (КТ), выполняемая после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (видимого в рентгеновских лучах), для визуализации аневризмы на рентгеновском снимке;

магнитно-резонансная томография.

магнитно-резонансная ангиография;

КТ-ангиография

Цифровая субтракционная ангиография Для подтверждения диагноза выполняется цифровая субтракционная ангиография. В ходе этой процедуры рентгеновские снимки кровеносных сосудов получают до и после введения рентгеноконтрастного вещества. Затем компьютер отделяет один снимок от другого. Убираются изображения структур, не относящихся к артериям (например, костей). Это позволяет четко рассмотреть артерии. Неразорванные АВМ часто обнаруживаются при визуализирующем исследовании головного мозга по другим причинам.