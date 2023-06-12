Артериовенозная мальформация — это переплетение расширенных кровеносных сосудов, которые непосредственно соединяют артерии и вены, обходя капилляры (которые соединяют артерии и вены в норме).
Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга могут как вызывать или не вызывать кровоизлияние в головной мозг.
Они могут вызывать головные боли с кровоизлиянием в головной мозг или без него.
Для диагностики АВГ врачи проводят диагностическую визуализацию головного мозга.
Лечение может включать хирургическое вмешательство для удаления АВМ, радиохирургическое вмешательство для разрушения АВМ, введение материала для блокировки притока крови к АВМ или сочетание методов лечения, но вариантом выбора также является наблюдение.
Артериовенозные мальформации (АВМ) головного мозга (церебральные) встречаются редко. АВМ могут вызывать кровотечение, а могут и не вызывать его.
Кровотечение из-за АВМ обычно происходит в ткани головного мозга (кровоизлияние в мозг), но может возникать в пространстве (субарахноидальное пространство) между внутренним и средним слоями тканей, покрывающих головной мозг (субарахноидальное кровоизлияние) или в заполненные жидкостью пространства в головном мозге.
АВМ могут вызывать судороги или головную боль, обычно у молодых людей. АВМ могут вызывать головные боли без кровотечения.
Диагностика артериовенозной мальформации головного мозга
Визуализирующие исследования головного мозга.
Для диагностики артериовенозных мальформаций головного мозга врачи используют визуализирующие исследования. Многие АВМ головного мозга могут быть обнаружены следующими методами:
компьютерная томография (КТ), выполняемая после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (видимого в рентгеновских лучах), для визуализации аневризмы на рентгеновском снимке;
Для подтверждения диагноза выполняется цифровая субтракционная ангиография. В ходе этой процедуры рентгеновские снимки кровеносных сосудов получают до и после введения рентгеноконтрастного вещества. Затем компьютер отделяет один снимок от другого. Убираются изображения структур, не относящихся к артериям (например, костей). Это позволяет четко рассмотреть артерии.
Неразорванные АВМ часто обнаруживаются при визуализирующем исследовании головного мозга по другим причинам.
Лечение артериовенозной мальформации головного мозга
Консервативное лечение
Микрохирургия, радиохирургия и/или эндоваскулярная хирургия
При наличии артериовенозных аномалий головного мозга основной целью лечения является предотвращение геморрагического инсульта. Необходимо сравнить риски, связанные с различными видами лечения, и риски отсутствия лечения (в число которых могут входить разрыв, судорожные припадки и, в редких случаях, приводящее к инвалидности повреждение головного мозга).
Варианты лечения:
Микрохирургия для удаления аневризмы
Стереотаксическая радиохирургия
Эндоваскулярная эмболизация
Сочетание этих процедур
Наблюдение
Врачи могут рекомендовать не проводить никаких процедур, если риск кровотечения кажется низким, или риск развития нежелательных эффектов от лечения — высоким. В таких случаях проводят регулярный контроль аневризмы на предмет изменений, которые повышают вероятность разрыва.
Людей, у которых произошел разрыв АВМ, обычно лечат с использованием процедуры удаления АВМ.
При микрохирургии происходит удаление части черепа, чтобы врачи могли увидеть АВМ. Затем с помощью микроскопа они устанавливают местонахождение АВМ и удаляют ее.
Радиохирургия — это не вполне хирургия, потому что никаких разрезов не требует. Ионизированное излучение фокусируется точно на АВМ и используется для ее разрушения. Для получения ионизирующего излучения используются такие аппараты, как гамма-нож и линейный ускоритель. Когда врачи используют гамма-нож, на череп больного устанавливают стереотаксическую рамку. Больной лежит на подвижном столе, на голову его надевают большой шлем с отверстиями, расположенными над рамкой. Затем изголовье кровати вдвигается внутрь сферы, в которой находится радиоактивный кобальт. Излучение проходит через отверстия в шлеме и попадает точно на АВМ. Линейный ускоритель двигается вокруг головы человека, который лежит на подвижном столе, и направляет излучение точно на АВМ под разными углами.
При эндоваскулярной эмболизации к АВМ подводится тонкая гибкая трубка (катетер), а для прекращения притока крови к АВМ используется устройство (например, спираль) или специальный материал. Эндоваскулярная эмболизация не восстанавливает АВМ, но уменьшает приток крови к АВМ и делает хирургическое вмешательство, при необходимости его проведения, более безопасным. Она может быть выполнена до микрохирургического вмешательства или стереотаксической радиохирургии.