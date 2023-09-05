Заболевания краниоцервикального перехода

Симптомы могут возникнуть после легкой травмы головы или без видимой причины.

Обычно больные с заболеванием краниоцервикального перехода жалуются на боль в шее, часто сопровождающуюся головной болью, которая начинается с затылка. Движение головой обычно усиливает боль в шее и головную боль. Кроме того, боль провоцируют кашель и попытка наклониться. Боль в шее может распространяться на руки.

Если сдавлен спинной мозг, больной может ощущать слабость в руках и/или ногах и испытывать трудности при совершении движений. У больного может быть нарушено чувство положения (он не чувствует, где находятся его конечности) или он может быть неспособен чувствовать вибрацию. При наклоне шеи вперед больной может ощущать пронизывающее спину и отдающееся в ногах ощущение удара электрическим током или чувствовать в спине покалывания (так называемый признак Лермитта). Иногда в кистях рук и ступнях может уменьшиться чувствительность к боли и температуре.

В зависимости от вида заболевания, шея может быть укорочена, деформирована или повернута необычным образом. Могут быть ограничены движения головы.

Сдавление частей головного мозга или черепных нервов (которые соединяют головной мозг непосредственно с разными частями головы, шеи и туловища) может нарушать движение глаз. Больной может жаловаться на двоение в глазах, на неспособность смотреть в определенных направлениях или на непроизвольные движения глаз в определенных направлениях (нистагм). У больного может быть хриплый голос, может быть затруднено глотание. Речь может быть замедленной. Может быть нарушена координация. У некоторых пациентов нарушается дыхание во сне (синдром апноэ во сне). При этом серьезном заболевании дыхание во время сна временами останавливается, часто на достаточно продолжительное время для преходящего снижения количества кислорода и увеличения количества углекислого газа в крови.

Изменение положения головы иногда может сдавливать артерии, нарушая кровоснабжение головы. Затем люди могут почувствовать дурноту или головокружение, спутанность сознания или слабость, либо упасть, часто без предупреждения. У больного может возникать ощущение вращения (вертиго). Иногда нарушается зрение и движения глазами.

У многих пациентов с синдромом Киари может сформироваться полость в спинном мозге (сирингомиелия). Эти больные теряют способность чувствовать боль и температуру на некоторых участках тела: шее, верхней части рук, некоторых частях спины. Мышцы могут ослабляться или становиться парализованными, особенно в кистях рук.