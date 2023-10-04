Диабетический кетоацидоз — это острое осложнение диабета, которое возникает в основном у людей с диабетом 1-го типа.

Симптомы диабетического кетоацидоза включают тошноту, рвоту, боль в животе и характерный фруктовый запах дыхания.

Диабетический кетоацидоз диагностируется при помощи анализов крови, показывающих высокие уровни глюкозы, кетоновых тел и кислоты.

Лечение диабетического кетоацидоза включает внутривенное восполнение жидкостей и инсулин.

Без лечения диабетический кетоацидоз может перейти в кому и вызвать смерть.

(См. также Сахарный диабет).

Существует два основных типа сахарного диабета, 1 тип и 2 тип. При обоих типах количество сахара (глюкозы) в крови повышено.

Глюкоза является одним из основных видов топлива для организма. Инсулин — гормон, производимый поджелудочной железой, который помогает глюкозе перемещаться из крови в клетки. В клетках глюкоза либо превращается в энергию, либо сохраняется, подобно жиру или гликогену, пока в ней не возникнет потребность.

Когда инсулина недостаточно, большинство клеток не могут использовать глюкозу, которая находится в крови. Так как клеткам необходима энергия для выживания, они переключаются на запасной механизм получения энергии. Жировые клетки начинают расщепляться, продуцируя соединения, которые называются кетоны. Кетоны обеспечивают энергией некоторые клетки, но повышают уровень кислотности крови (кетоацидоз).

Кетоацидоз, который возникает у людей с диабетом, называется диабетическим кетоацидозом. Диабетический кетоацидоз возникает в основном у людей с диабетом 1-го типа, так как их организм вырабатывает мало или совсем не вырабатывает инсулин. Однако редко кетоацидоз развивается у некоторых людей с диабетом 2-го типа. У людей, злоупотребляющих алкоголем, также может развиться кетоацидоз (алкогольный кетоацидоз). В отличие от диабетического кетоацидоза, уровень глюкозы в крови, как правило, повышен незначительно.

Причины диабетического кетоацидоза Диабетический кетоацидоз иногда является первым признаком того, что у людей (обычно детей, см. Сахарный диабет у детей и подростков) развился диабет. У людей, которые знают, что у них диабет, диабетический кетоацидоз может возникнуть по двум главным причинам: Люди перестают принимать инсулин

Заболевание создает стресс для организма Заболевание обычно повышает потребность организма в энергии. Таким образом, когда люди заболевают, им часто требуется больше инсулина, чтобы перемещать дополнительную глюкозу в клетки. Если люди при болезни не принимают дополнительный инсулин, у них может развиться диабетический кетоацидоз. Распространенные заболевания, которые могут вызвать диабетический кетоацидоз, включают: инфекции (такие как пневмония и инфекции мочевыводящих путей);

инфаркт миокарда;

инсульт;

Панкреатит Изредка некоторые лекарственные препараты, особенно ингибиторы натрий-зависимого переносчика глюкозы-2 (НЗПГ-2), могут вызывать диабетический кетоацидоз даже у больных диабетом 2-го типа. Некоторые люди с диабетом 2-го типа склонны к развитию кетоацидоза. Этот тип диабета называется диабетом, склонным к кетозу, но его иногда называют еще и диабетом Флэтбуша. Этот тип диабета встречается редко, зачастую у людей с ожирением и у людей африканского происхождения.

Симптомы диабетического кетоацидоза Исходные симптомы диабетического кетоацидоза включают сильную жажду и повышенное мочеиспускание, потерю массы тела, тошноту, рвоту, усталость и, особенно у детей, боль в области живота. Дыхание становится глубоким и быстрым, поскольку организм пытается регулировать кислотность крови. Дыхание приобретает фруктовый запах, как у жидкости для снятия лака, поскольку в него проникает запах кетонов. Без лечения диабетический кетоацидоз может перейти в кому и вызвать смерть (особенно у детей).

Диагностика диабетического кетоацидоза Анализы крови и мочи для определения уровней глюкозы, кетонов и кислотности Врачи диагностируют диабетический кетоацидоз, измеряя уровень кетонов и кислоты в крови и моче. У людей с диабетическим кетоацидозом также высокие уровни глюкозы в крови, но у людей с высокими уровнями глюкозы в крови может не быть диабетического кетоацидоза (см. Гиперосмолярное гипергликемическое состояние). Врачи обычно также проводят тесты, такие как рентген органов грудной клетки и анализ мочи, чтобы определить, является ли причиной заболевания инфекция, и электрокардиография (ЭКГ), чтобы выявить инфаркт миокарда.

Лечение диабетического кетоацидоза Внутривенные жидкости и электролиты

Инсулин внутривенно Диабетический кетоацидоз — это неотложное состояние. Обычно рекомендуется госпитализация в отделение интенсивной терапии. Пациенту внутривенно вводят большое количество жидкости с электролитами, например натрием, калием, хлоридом и иногда фосфатом, для восполнения жидкости и электролитов, выведенных при повышенном мочеиспускании. Инсулин обычно вводят внутривенно, чтобы он быстро начал действовать, дозу можно часто корректировать. Уровень глюкозы, кетонов и электролитов измеряется каждые несколько часов. Врачи также оценивают уровень кислотности крови. Иногда для корректировки высокой кислотности крови требуется дополнительное лечение. Однако контроль уровня глюкозы в крови с помощью инсулина, введения жидкостей и восполнение электролитов обычно помогает организму восстановить нормальный кислотно-щелочной баланс. После того, как уровень сахара в крови станет ближе к норме, для прекращения выработки кетонов внутривенно вводится декстроза (разновидность сахара) в сочетании с инсулином.