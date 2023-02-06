Острая интермиттирующая порфирия, которая вызывает боль в области живота и неврологические симптомы, — это наиболее распространенная острая порфирия.

Многие пациенты никогда не испытывают симптомы.

Симптомы могут включать рвоту, боль в области живота или спины, слабость в руках или ногах, а также психические симптомы.

Наиболее распространенным симптомом является генерализованная боль в животе, которая длится от нескольких часов до нескольких дней.

Проводятся лабораторные анализы образцов мочи, взятой во время приступа.

Пациенту необходимо хорошо питаться и избегать употребления алкоголя и лекарственных препаратов, которые провоцируют приступы.

Приступы купируются введением глюкозы, либо иногда гема.

Количество и тяжесть острых приступов уменьшает гивосиран.

Порфирии — это группа заболеваний, вызванных недостатком ферментов, участвующих в выработке гема. Гем — химическое соединение, содержащее железо и придающее крови красный цвет. Гем является основным компонентом нескольких важных белков организма. (См. также Общие сведения о порфириях)

Острая интермиттирующая порфирия возникает у пациентов из всех этнических групп. В большинстве стран это наиболее распространенная острая порфирия. К другим острым порфириям относятся

Смешанная порфирия

Наследственная копропорфирия

Порфирия, вызванная дефицитом дегидратазы дельта-аминолевулиновой кислоты, которая встречается крайне редко

Смешанная порфирия и наследственная копропорфирия могут также вызывать кожные симптомы.

Острая интермиттирующая порфирия возникает в связи с недостатком фермента порфобилиногендеаминазы (также известного как гидроксиметилбилан-синтаза), что приводит к первоначальному накапливанию предшественников порфиринов, дельта-аминолевулиновой кислоты и порфобилиногена, в печени.

Острая интермиттирующая порфирия является наследственным заболеванием, обусловленным одним аномальным геном, полученным от одного из родителей. Нормальный ген от второго родителя поддерживает фермент на уровне половины от нормы, что достаточно для выработки нормального количества гема.

У большинства пациентов с недостатком порфобилиногендеаминазы симптомы отсутствуют. Однако у некоторых пациентов определенные факторы могут провоцировать возникновение симптомов, вызывая приступы заболевания. Факторы, которые могут вызвать острый приступ порфирии, включают

Многие лекарственные препараты (включая половые гормоны, барбитураты, противосудорожные препараты и сульфаниламидные антибиотики)

Гормональные изменения у женщин (повышенный уровень прогестерона, который возникает ежемесячно в течение нескольких дней после овуляции)

Низкокалорийная, низкоуглеводная диета

Потребление алкоголя

Воздействие органических растворителей (например, в жидкостях для химической чистки одежды или в красках)

Эмоциональный стресс

Инфекции и другие заболевания

Хирургическое вмешательство

курение;

Обычно причиной приступа является сочетание факторов. Иногда невозможно установить факторы, вызвавшие приступ.

Приступы чаще возникают у женщин, чем у мужчин, очень редко они проявляются только перед наступлением половой зрелости. Изредка заболевание передается по наследству от обоих родителей (и тогда присутствует два аномальных гена). Симптомы в этом случае могут проявляться в детстве и включать в себя патологию развития.

Острый приступ порфирии могут вызвать многие лекарственные препараты. Чтобы узнать о риске применения лекарственного препарата, можно воспользоваться следующим веб-сайтом Лекарственные препараты и порфирия.

Симптомы острой интермиттирующей порфирии Многие люди никогда не испытывают симптомы острой интермиттирующей порфирии. У других людей может быть лишь несколько приступов в течение жизни. Однако у некоторых людей приступы повторяются. Многие люди испытывают боль или другие симптомы в промежутках между приступами. Симптомы возникают в виде приступов, которые обычно длятся несколько дней, а иногда и дольше. Подобные приступы обычно впервые возникают после полового созревания. У некоторых женщин приступы обычно отмечаются во время второй половины менструального цикла, вероятнее всего, в результате повышения уровней прогестерона, которое происходит в этот период. Наиболее распространенным симптомом является боль в животе, которая длится от нескольких часов до нескольких дней. Боль может быть настолько сильной, что врачи ошибочно предполагают необходимость проведения хирургического вмешательства на брюшной полости. Другие желудочно-кишечные симптомы включают тошноту, рвоту, тяжелый запор или диарею (редко). Часто встречаются психические симптомы такие, как раздражение, беспокойство, бессонница, возбуждение, делирий, утомляемость и депрессия. Симптомов нервной системы множество. Может возникнуть поражение нервов, контролирующих мышцы, что вызывает слабость, которая обычно начинается в плечах и руках. Слабость может распространяться практически на все мышцы, включая те, которые участвуют в дыхании. Могут появиться тремор и судороги. Другие распространенные симптомы включают Учащенное сердцебиение

Повышенное артериальное давление

повышенное потоотделение;

Беспокойство

Трудности со сном Причиной большинства данных симптомов, включая желудочные, является воздействие на нервную систему. Опасным осложнением во время приступа является нарушения сердечного ритма. Симптомы могут исчезнуть через несколько дней, хотя полное восстановление после сильной мышечной слабости может занять несколько месяцев или лет. У некоторых людей продолжаются менее интенсивные симптомы, такие как утомляемость, головная боль, боль в спине или в бедре, бессонница, депрессия или тревожность. Изредка приступы бывают летальными. У некоторых пациентов приступы приводят к нетрудоспособности. Долгосрочные осложнения острой интермиттирующей порфирии могут включать стойкую мышечную слабость, повышенное артериальное давление, хроническую болезнь почек, цирроз и опухоли печени.

Диагностика острой интермиттирующей порфирии Анализы мочи Тяжелые симптомы со стороны пищеварительной системы и неврологические симптомы при острой интермиттирующей порфирии напоминают симптомы многих более распространенных заболеваний. Результаты лабораторных анализов, проведенных на образцах мочи, взятых во время приступа, указывают на повышенный уровень двух предшественников порфиринов (дельта-аминолевулиновой кислоты и порфобилиногена). Уровни этих предшественников очень высоки во время приступов, они также остаются высокими у пациентов с повторными приступами. Предшественники могут образовывать порфирины, имеющие красноватый цвет. Эти порфирины окрашивают мочу в красный или красно-коричневый цвет. Цвет мочи особенно проявляется под воздействием света и воздуха. Родственники без симптомов могут являться носителями заболевания, что подтверждается измерением уровня порфобилиногендеаминазы в эритроцитах или с большей точностью во время анализа ДНК. Постановка диагноза также возможна до рождения, но обычно в этом нет необходимости, поскольку у большинства пациентов с заболеванием симптомы никогда не проявляются.

Лечение острой интермиттирующей порфирии Лечение острого приступа идентично для всех острых порфирий. Гем, вводимый через вену

Декстроза Пациентов с тяжелыми приступами острой интермиттирующей порфирии для лечения часто госпитализируют. Лечение острых приступов Пациентам с тяжелыми приступами вводят гем внутривенно. Уровень дельта-аминолевулиновой кислоты и порфобилиногена в крови и моче быстро снижается, симптомы обычно исчезают через несколько дней. При запоздалом лечении выздоровление занимает больше времени, некоторые поражения нервов могут быть необратимыми. Также может помочь пероральный прием декстрозы (или внутривенно при наличии рвоты), особенно у пациентов, приступы у которых вызваны низкокалорийной, низкоуглеводной диетой, однако введение гема является более эффективной мерой. Боль можно контролировать с помощью лекарственных препаратов (таких как ацетаминофен или опиоиды). При тошноте, рвоте, тревожности и беспокойстве назначают кратковременный прием лекарственных препаратов фенотиазинового ряда. Также при тошноте может быть назначен ондансетрон. Бессонницу можно лечить хлоралгидратом или малыми дозами бензодиазепина, но не барбитуратом. При ощущении переполнения мочевого пузыря мочу можно выводить с помощью катетера. Врачи должны убедиться, что пациенты не принимают лекарственные препараты, которые могут спровоцировать приступ, и, если возможно, купировать другие факторы, которые могут вызвать приступ. Лечение судорожных припадков проблематично, поскольку практически любой противосудорожный препарат может усугубить приступ. Леветирацетам — это противосудорожный препарат, который, по-видимому, безопасен в применении. Бета-блокаторы можно использовать для лечения учащенного сердцебиения и повышенного артериального давления. Другое лечение Людей с признаками поражения почек обычно направляют к специалисту по заболеваниям почек (нефрологу). Поскольку риск развития рака печени высок среди людей с острой интермиттирующей порфирией, люди старше 50 лет проходят скрининг на рак печени не реже одного раза в год. Острую интермиттирующую порфирию может излечить трансплантация печени. Врачи назначают трансплантацию пациентам с плохим качеством жизни и из группы риска необратимого поражения почек или нервной системы в связи с тяжелыми повторяющимися приступами. Некоторым пациентам также может потребоваться трансплантация почки.

Профилактика острых приступов Приступы острой интермиттирующей порфирии можно предотвратить: поддерживая хорошее питание, включая потребление достаточного количества углеводов;

не употребляя алкоголь;

не употребляя лекарственные препараты, которые могут спровоцировать приступ;

отказавшись от курения;

избегая физического и эмоционального стресса и истощения;

не прибегая к жестким диетам для быстрой потери веса. Пациентам с прогнозируемым временем приступов, например, женщинам, у которых время приступов связано с менструальным циклом, можно вводить гем в вену для предотвращения приступов. Предменструальные приступы у женщин можно предотвратить, принимая один из агонистов гонадотропин-высвобождающего гормона, которые используются для лечения эндометриоза, однако подобное лечение могут назначать лишь врачи, имеющие опыт в лечении порфирии. Для предотвращения острых приступов один раз в месяц в виде подкожной инъекции иногда вводится гивосиран.