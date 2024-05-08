Глюкагонома — это нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, вырабатывающая гормон глюкагон, который повышает уровень сахара (глюкозы) в крови и вызывает характерную сыпь.

Глюкагономы возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают глюкагон.

Симптомы аналогичны симптомам, вызванным диабетом, включая снижение массы тела и чрезмерное мочеиспускание.

Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.

Лечение заключается в проведении хирургического вмешательства и иногда химиотерапии.

Глюкагон — это гормон, обычно секретируемый поджелудочной железой, когда уровень глюкозы в крови падает. Глюкагон стимулирует печень к расщеплению накопленных углеводов, чтобы повысить уровень глюкозы в крови.

Глюкагономы являются разновидностью панкреатических нейроэндокринных опухолей. Большинство глюкагоном являются раковыми (злокачественными). Однако они растут медленно, и после постановки диагноза многие люди выживают в течение 15 лет или более.

Средний возраст, при котором начинаются проявляться симптомы, составляет 50 лет. Примерно 80 % людей с глюкагономами — женщины. У некоторых людей возникает множественная эндокринная неоплазия.

Симптомы глюкагономы Высокие уровни глюкагона в крови вызывают те же симптомы, что и диабет, такие как снижение массы тела и частое мочеиспускание. Кроме того, у большинства людей с глюкагономой имеется характерная особенность — хроническая коричнево-красная сыпь (которая называется некролитической мигрирующей эритемой) и гладкий, блестящий, яркий красно-оранжевый язык. У людей с темной кожей приливы могут вызвать покраснение или потемнение кожи. В углах рта также могут присутствовать трещины. Сыпь, вызывающая шелушение, начинается в паху и распространяется к ягодицам, предплечьям, рукам, ступням и ногам.

Диагностика глюкагономы Анализы крови

Визуализирующие исследования Диагноз глюкагономы ставится на основе определения высоких уровней глюкагона в крови. Врачи затем устанавливают местоположение опухоли, проводя компьютерную томографию (КТ) брюшной полости, а затем эндоскопическую ультрасонографию. Если КТ не позволяет обнаружить опухоль, может использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).