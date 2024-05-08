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Глюкагонома

Авторы:B. Mark Evers, MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Глюкагонома — это нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы, вырабатывающая гормон глюкагон, который повышает уровень сахара (глюкозы) в крови и вызывает характерную сыпь.

  • Глюкагономы возникают из клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают глюкагон.

  • Симптомы аналогичны симптомам, вызванным диабетом, включая снижение массы тела и чрезмерное мочеиспускание.

  • Диагностика включает анализ крови и визуализирующие обследования.

  • Лечение заключается в проведении хирургического вмешательства и иногда химиотерапии.

Глюкагон — это гормон, обычно секретируемый поджелудочной железой, когда уровень глюкозы в крови падает. Глюкагон стимулирует печень к расщеплению накопленных углеводов, чтобы повысить уровень глюкозы в крови.

Глюкагономы являются разновидностью панкреатических нейроэндокринных опухолей. Большинство глюкагоном являются раковыми (злокачественными). Однако они растут медленно, и после постановки диагноза многие люди выживают в течение 15 лет или более.

Средний возраст, при котором начинаются проявляться симптомы, составляет 50 лет. Примерно 80 % людей с глюкагономами — женщины. У некоторых людей возникает множественная эндокринная неоплазия.

Симптомы глюкагономы

Высокие уровни глюкагона в крови вызывают те же симптомы, что и диабет, такие как снижение массы тела и частое мочеиспускание.

Кроме того, у большинства людей с глюкагономой имеется характерная особенность — хроническая коричнево-красная сыпь (которая называется некролитической мигрирующей эритемой) и гладкий, блестящий, яркий красно-оранжевый язык. У людей с темной кожей приливы могут вызвать покраснение или потемнение кожи. В углах рта также могут присутствовать трещины. Сыпь, вызывающая шелушение, начинается в паху и распространяется к ягодицам, предплечьям, рукам, ступням и ногам.

Диагностика глюкагономы

  • Анализы крови

  • Визуализирующие исследования

Диагноз глюкагономы ставится на основе определения высоких уровней глюкагона в крови.

Врачи затем устанавливают местоположение опухоли, проводя компьютерную томографию (КТ) брюшной полости, а затем эндоскопическую ультрасонографию. Если КТ не позволяет обнаружить опухоль, может использоваться магнитно-резонансная томография (МРТ) или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

Лечение глюкагономы

  • Удаление хирургическим путем

  • Иногда химиотерапия

  • Октреотид или ланреотид

В идеальной ситуации опухоль удаляют хирургическим путем, что приводит к исчезновению всех симптомов. Однако, если удаление невозможно или если опухоль распространилась, может быть назначена химиотерапия. Химиотерапия может снизить уровень глюкагона и смягчить симптомы. Однако не доказано, что химиотерапия повышает выживаемость.

Лекарственный препарат октреотид или лантреотид может применяться для снижения уровней глюкагона, может устранить сыпь и восстановить аппетит, облегчая восстановление массы тела. Но октреотид и лантреотид могут еще сильнее повысить уровни глюкозы в крови.

Для лечения сыпи также можно использовать препараты цинка, принимаемые перорально, наносимые в виде мази или вводимые в вену (внутривенно). Иногда для лечения сыпи используют вводимые внутривенно аминокислоты или жирные кислоты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.