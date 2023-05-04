Амилоидоз является редким заболеванием, при котором аномально свернутые белки образуют скопления, называемые амилоидными фибриллами; они накапливаются в разных тканях и органах, иногда приводя к дисфункции органа, органной недостаточности и смерти.
Симптомы и степень тяжести амилоидоза зависят от того, какие именно жизненно-важные органы поражены.
Диагноз ставится путем получения образца ткани (биопсия) и изучения его под микроскопом.
Существует много форм амилоидоза, а для определения формы и причины требуются другие виды тестов.
Лечение зависит от типа амилоидоза.
Причины амилоидоза
Белки — это длинные цепи молекул, которые свертываются в определенную форму. Точная форма имеет решающее значение для функционирования каждого белка. При всех типах амилоидоза присутствует белок, который свертывается аномально. Аномально свернутые белки слипаются и накапливаются в различных тканях организма в виде амилоидных отложений. Эти отложения состоят из амилоидных фибрилл, содержащих аномальные белковые волокна, которые организму трудно расщепить. Эти отложения нарушают нормальную функцию органа, в котором они расположены. Все эти белки вырабатываются в организме и не поступают из рациона человека. Некоторые амилоидные белки представляют собой мутировавшие версии нормальных белков. Другие — это нормальные белки, которые имеют тенденцию к аномальному свертыванию. Некоторые белки вырабатываются при различных других заболеваниях (таких как туберкулез или ревматоидный артрит).
Формы амилоидоза
Отложения амилоида могут быть
Системными: широко распространенными по всему организму
Локализованными: поражая только один орган или ткань
Тяжесть заболевания зависит от того, в каких именно органах происходит отложение амилоида.
Системный амилоидоз
Системный амилоидоз можно классифицировать на четыре основные группы:
AL (первичный) амилоидоз (амилоидоз легкой цепи) возникает при аномалиях плазматических клеток (один из видов иммунных клеток, которые вырабатывают антитела), в результате чего они вырабатывают чрезмерное количество аномальных белков антител, которые называются легкими цепями. У некоторых людей с AL-амилоидозом также присутствует рак плазматических клеток (множественная миелома). AL-амилоидоз развивается только у 10-20 % людей с множественной миеломой. Типичными участками отложений амилоида при AL-амилоидозе являются кожа, сердце, почки, нервы, язык, кишечник, печень, селезенка и кровеносные сосуды.
АА (вторичный) амилоидоз может возникнуть в ответ на различные заболевания, которые вызывают стойкую инфекцию или воспаление (например, туберкулез, ревматоидный артрит или семейная средиземноморская лихорадка), и определенные типы рака. АА-амилоидоз чаще всего приводит к болезни почек, хотя также могут быть поражены другие органы.
AF (семейный) амилоидоз является набором редких наследственных заболеваний, которые вызывают симптомы во взрослом возрасте. Дефект, связанный с выработкой амилоида, возникает в связи с наследственными мутациями определенных белков в крови. Эти видоизмененные белки формируют амилоидные фибриллы, которые обычно поражают почки, нервы или сердце. Наиболее частой причиной семейного амилоидоза является мутировавший транстиретин (белок, вырабатываемый печенью).
ATTRwt (транстиретин дикого типа) амилоидоз (ранее назывался старческим системным амилоидозом) обычно поражает сердце. Он гораздо более распространен у мужчин, чем у женщин. ATTRwt-амилоидоз вызван аномальным свертыванием нормального (дикого типа, не мутировавшего) белка транстиретина. Неизвестно, что заставляет амилоид накапливаться в сердце.
Локализованный амилоидоз
Локализованный амилоидоз возникает, когда амилоид откладывается в конкретных органах и тканях. Например, амилоид накапливается в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, и считается, что он играет роль в возникновении болезни Альцгеймера. Локализованные отложения амилоида также могут формироваться в коже, желудочном тракте, дыхательных путях или мочевом пузыре.
Симптомы амилоидоза
Накапливание большого количества отложений амилоида может нарушать нормальное функционирование многих органов. У некоторых пациентов развивается несколько симптомов, тогда как у других развивается тяжелое, угрожающее жизни заболевание. Распространенные симптомы амилоидоза включают усталость и потерю массы тела. Другие симптомы амилоидоза зависят от того, где скопились амилоидные отложения.
Когда поражается сердце, у людей могут появиться нарушения сердечного ритма или сердечная недостаточность, способные вызывать одышку, слабость или обморок.
Когда поражены нервы, у людей может быть покалывание или онемение в пальцах рук или ног или головокружение при вставании. Когда поражены почки, у людей может развиться отечность (отек) ступней и ног, а иногда брюшной полости.
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Когда поражена кожа, распространены легкие кровоподтеки, которые иногда возникают вокруг глаз. Иногда увеличивается язык (макроглоссия).
Воздействие отложений амилоида
Пораженный орган или система
Возможные последствия
кровеносные сосуды;
Легкое появление синяков
Головной мозг
Пищеварительная система
Запор или диарея
Увеличенный язык (макроглоссия)
потеря веса;
Плохое всасывание питательных веществ
Сердце
Нарушение сердечного ритма (аритмия)
Почки
Накапливание жидкости в тканях, что вызывает отек
Печень
Увеличение печени
Легкие и дыхательные пути
Затрудненное дыхание
свистящие хрипы;
лимфатические узлы;
Увеличенные лимфоузлы
Костно-мышечная система
Нервная система
Онемение
покалывание;
Предобморочное состояние
Кожа
Синяки
Узелки
Щитовидная железа
Увеличение щитовидной железы
Диагностика амилоидоза
Биопсия
Иногда врачам сложно распознать амилоидоз, поскольку он вызывает слишком много различных проблем, и многие из этих проблем также вызываются другими заболеваниями. Врачи подозревают амилоидоз, когда у людей есть симптомы, поражающие несколько органов тела, или в случае необъяснимой сердечной, почечной или печеночной недостаточности. Макроглоссия не является распространенным симптомом, но, когда она возникает, она указывает на амилоидоз. Когда у нескольких членов семьи есть проблемы с сердцем или нервами, это может говорить об АС амилоидозе. Необъяснимые сердечные симптомы у пожилых мужчин указывает на ATTRwt амилоидоз.
Диагноз обычно ставят на основании исследования небольшого образца абдоминального жира, полученного с помощью иглы, введенной в живот (биопсия жировой прослойки). В других случаях врачи также могут провести биопсию, взять образец ткани из части организма, которая была поражена амилоидозом, например, сердце, почки или печень, и изучить его под микроскопом, используя специальные красители.
После того, как врачи определят, что у человека амилоидоз, они проводят тесты для определения типа амилоидоза и любых расстройств, которые могут являться причиной амилоидоза. Они также проводят тесты, чтобы выявить, какие органы были поражены.
Лечение амилоидоза
При AL-амилоидозе химиотерапия
При АА-амилоидозе лечение основного заболевания
При амилоидозе, вызванном отложениями белка транстиретина, лекарственные препараты, стабилизирующие транстиретин
Иногда трансплантация органа
У пациентов со всеми формами амилоидоза лечение для облегчения или контроля тяжести симптомов и осложнений амилоидоза может улучшить качество жизни. Конкретные виды лечения для замедления или остановки образования амилоида могут помочь при определенных формах амилоидоза.
У людей с AL-амилоидозом химиотерапия мелфаланом, бортезомибом и леналидомидом, иногда с трансплантацией стволовых клеток периферической крови, может устранить заболевание в костном мозге и предотвратить прогрессирование отложений амилоида. Лучевая терапия может применяться у людей, у которых АЛ амилоидоз присутствует только в одной области (локализованное заболевание).
При АА амилоидозе (вторичном) лечение основного заболевания может снизить отложения амилоида. При АА-амилоидозе, вызванном семейной средиземноморской лихорадкой, очень эффективным является колхицин.
При амилоидозе, вызванном отложениями белка транстиретина, такие лекарственные препараты, как дифлунизал и тафамидис, могут стабилизировать белок транстиретин (предотвращая образование амилоидных фибрилл) и, таким образом, замедлять прогрессирование наследственного заболевания и амилоидоза, вызванного транстиретином дикого типа. Препараты генотерапии, снижающие выработку транстиретина (например, патисиран и инотерсен), могут уменьшать воздействие наследственного заболевания на нервную систему.
Трансплантация органов (почки или сердца) продлевает жизнь некоторых пациентов с органной недостаточностью вследствие амилоидоза.
При семейном транстиретиновом амилоидозе можно использовать трансплантацию печени. Трансплантация печени может замедлить прогрессирование заболевания, так как печень является органом, в котором вырабатывается видоизмененный белок. Примечательно, что в связи с нехваткой донорских органов, печень, удаленная у человека с семейным амилоидозом транстиретина, иногда пересаживается людям со смертельным заболеванием печени, таким как цирроз или рак печени. Такая «трансплантация по принципу домино» возможна, так как печень человека с семейным амилоидозом транстиретина в остальном функционирует, как нормальная печень. Несмотря на то, что у людей, получающих печень от человека с семейным амилоидозом транстиретина, впоследствии может развиться амилоидоз, трансплантация может спасти их жизнь в краткосрочной перспективе.
Прогноз при амилоидозе
Прогноз зависит от типа амилоидоза и от пораженной системы органов. Поражение сердца является наиболее опасной формой и может иметь мрачный прогноз.