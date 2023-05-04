Накапливание большого количества отложений амилоида может нарушать нормальное функционирование многих органов. У некоторых пациентов развивается несколько симптомов, тогда как у других развивается тяжелое, угрожающее жизни заболевание. Распространенные симптомы амилоидоза включают усталость и потерю массы тела. Другие симптомы амилоидоза зависят от того, где скопились амилоидные отложения.

Когда поражается сердце, у людей могут появиться нарушения сердечного ритма или сердечная недостаточность, способные вызывать одышку, слабость или обморок.

Когда поражены нервы, у людей может быть покалывание или онемение в пальцах рук или ног или головокружение при вставании. Когда поражены почки, у людей может развиться отечность (отек) ступней и ног, а иногда брюшной полости.

Макроглоссия (увеличенный язык) Изображение © Springer Science+Business Media

Когда поражена кожа, распространены легкие кровоподтеки, которые иногда возникают вокруг глаз. Иногда увеличивается язык (макроглоссия).