Общие сведения о лейкозе

Лейкозы — это злокачественные заболевания лейкоцитов или клеток, из которых образуются лейкоциты.
Лейкоциты образуются из стволовых клеток в костном мозге. В некоторых случаях их образование протекает с отклонениями, в результате чего нарушается порядок построения хромосом. Сформировавшиеся таким образом аномальные хромосомы препятствуют нормальному контролю над делением клеток, поэтому больные клетки неконтролируемо размножаются или не разрушаются вовремя, что ведет к возникновению лейкоза.
Классификация лейкозов
Лейкозы делятся на четыре основных типа:
Типы выделяются с учетом скорости прогрессирования заболевания, а также с учетом типа и характеристик лейкоцитов, которые становятся злокачественными.
Острые лейкозы прогрессируют быстро, а их субстратом являются незрелые клетки.
Хронические лейкозы прогрессируют медленно, а их субстратом являются более зрелые клетки.
Лимфолейкозы (лимфобластные лейкозы) развиваются в результате опухолевых изменений в лимфоцитах или клетках, из которых при нормальных условиях вырабатываются лимфоциты. Они могут быть острым или хроническими.
Миелоидные (миелоцитарные или миелогенные) лейкозы развиваются в результате опухолевых изменений в клетках, из которых при нормальных условиях вырабатываются нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и моноциты. Они могут быть острым или хроническими.
Осложнения лейкоза
В конечном итоге лейкозные клетки полностью оккупируют костный мозг, замещая клетки, которые развиваются в нормальные клетки крови, или подавляя их функцию. Данное нарушение нормальной функции костного мозга может привести к недостаточному числу таких клеток, как:
эритроциты (что приводит к анемии);
нормальные лейкоциты (что повышает риск инфекций);
тромбоциты (тромбоцитопения, повышающая риск кровотечения).
Кроме того, злокачественные лейкоциты не функционируют подобно нормальным лейкоцитам, поэтому они не могут помочь организму бороться с инфекциями.
Лейкозные клетки также могут вторгаться в другие органы, включая печень, селезенку, лимфатические узлы, яички и головной мозг.
Причины лейкоза
Причина большинства типов лейкозов не установлена. Воздействие радиации и некоторых типов химиотерапии, а также определенных химических веществ (таких как бензол, некоторые пестициды и вещества, содержащиеся в табачном дыме), повышает риск развития лейкозов, но лейкозы развиваются только у очень немногих подвергшихся такому воздействию людей. Определенные наследственные заболевания, такие, как синдром Дауна и анемия Фанкони, также повышают риск развития лейкозов. У некоторых людей причиной лейкоза являются хромосомные аномалии.
Существуют серьезные подозрения по поводу того, что вирус, известный как вирус T-клеточного лейкоза человека 1 (ВТЛЧ-1) и схожий с вирусом (ВИЧ-1), приводящим к появлению СПИД, является причиной возникновения редкого типа лимфоцитарного лейкоза — Т-клеточного лейкоза взрослых. Заражение вирусом Эпштейна-Барр (также вызывающим мононуклеоз) связывают с редкой формой лимфоцитарного лейкоза, которым болеют в Азии и Африке.
Лечение лейкоза
Лекарственные препараты, как правило, химиотерапия, иммунотерапия и/или таргетная терапия
Иногда трансплантация стволовых клеток, лучевая терапия или хирургическое вмешательство
Многие лейкозы хорошо поддаются лечению, а некоторые из них могут быть излечимы. Лечение может включать различные типы препаратов.
Химиотерапия: под химиотерапией подразумевают препараты, которые уничтожают делящиеся клетки. Так, химиотерапевтические препараты атакуют опухолевые клетки, поскольку они быстро делятся, но могут повредить также и нормальные клетки.
Иммунотерапия: иммунотерапия — это противоопухолевое лечение, при котором для уничтожения опухолевых клеток используется собственная иммунная система человека.
Таргетная терапия: таргетная терапия состоит в применении лекарственных препаратов, мишенью которых являются аномальные гены или белки в опухолевых клетках.
Вероятность повреждения нормальных клеток при применении иммунотерапии и таргетной терапии ниже по сравнению с химиотерапией, поэтому они легче переносятся. Врачи выбирают конкретный препарат или комбинацию препаратов с учетом разновидности лейкоза. Иногда используется трансплантация стволовых клеток, лучевая терапия или хирургическое вмешательство.
Осложнения лейкозов также могут требовать лечения. Если лейкоз вызывает тяжелую анемию, пациентам может требоваться переливание крови. В случае развития инфекций они могут нуждаться в антибиотиках. При возникновении кровотечения таким пациентам может потребоваться переливание тромбоцитов.
Если течение лейкоза находится под контролем, то количество аномальных клеток в костном мозге становится очень низким. Это называется ремиссией. Если число лейкозных клеток снова повышается, это называется рецидивом.
У некоторых больных, находящихся в состоянии рецидива, качество жизни с течением времени ухудшается, а вероятность положительного эффекта от последующего лечения может серьезно уменьшаться. Поддержание комфортного состояния может оказаться важнее попыток ненадолго продлить такому человеку жизнь. В принятии такого рода решений должен принимать участие как человек, страдающий заболеванием, так и члены его семьи. Существует немало способов, позволяющих обеспечить гуманный уход за безнадежно больными, облегчить их состояние и помочь таким больным сохранить собственное достоинство.
Дополнительная информация
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Общество по борьбе с лейкозом и лимфомой: предоставляет информацию о заболеваниях людям с лейкозом и лицам, осуществляющим уход, а также ресурсы для поддержки.