Общие сведения о лейкозе

Лейкозы делятся на четыре основных типа:

Типы выделяются с учетом скорости прогрессирования заболевания, а также с учетом типа и характеристик лейкоцитов, которые становятся злокачественными.

Острые лейкозы прогрессируют быстро, а их субстратом являются незрелые клетки.

Хронические лейкозы прогрессируют медленно, а их субстратом являются более зрелые клетки.

Лимфолейкозы (лимфобластные лейкозы) развиваются в результате опухолевых изменений в лимфоцитах или клетках, из которых при нормальных условиях вырабатываются лимфоциты. Они могут быть острым или хроническими.

Миелоидные (миелоцитарные или миелогенные) лейкозы развиваются в результате опухолевых изменений в клетках, из которых при нормальных условиях вырабатываются нейтрофилы, базофилы, эозинофилы и моноциты. Они могут быть острым или хроническими.