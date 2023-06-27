Политика конфиденциальности для мобильных приложений

MSD Manual App – Privacy Notice

Дата вступления в силу: 6 апреля, 2026 г.

В настоящем Уведомлении о конфиденциальности («Уведомление») объясняется, как мобильное приложение Справочника MSD («Приложение») собирает, использует, раскрывает и защищает персональные данные во всех регионах, где оно предлагается. Приложение является справочным ресурсом для медицинских работников и общественности.

Если что-либо в настоящем Уведомлении противоречит обязательному местному правовому требованию, то к пользователям в этой локации применяются местные требования.

Кто мы

Контролером персональных данных, обрабатываемых через Приложение, является:

компания Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA («MSD», «мы», «нас», «наш»).

Юридический адрес: 126 E. Scott Avenue, Rahway, NJ 07065, USA (США).

Эл. почта: msdmanualsinfo@msd.com

Веб-сайт: www.msdmanuals.com

Уполномоченный по защите данных и представитель в странах ЕС/Великобритании: msd_privacy_office@msd.com

Область применения и аудитория

Это Уведомление распространяется на Приложение и любые функции, сообщения и услуги, предоставляемые в Приложении. Оно не распространяется на внешние веб-сайты или услуги, которые мы не контролируем. Если Вы переходите по ссылке на другую услугу, приоритет имеет ее уведомление о конфиденциальности.

Приложение предназначено для взрослых и медицинских работников. Оно не предназначена для детей младше 18 лет. См. раздел «Защита личных данных детей» ниже.

Данные, которые мы собираем

Мы собираем только те данные, которые необходимы для работы и улучшения Приложения. В зависимости от используемого Вами устройства, настроек и опций, мы можем обрабатывать:

Информацию об устройстве и использовании, например, модель устройства, операционная система, язык, часовой пояс, версия Приложения, просмотренные экраны и основные события взаимодействия.

Диагностическую информацию и информацию о сбоях, например, журналы ошибок и сбоев, данные о производительности и сигналы стабильности.

Идентификаторы push-уведомлений, такие как токены устройств, необходимые для доставки активированных Вами сообщений.

Результаты сканирования QR-кодов, ограниченные общепризнанным содержанием MSD или ссылками на ресурсы; мы не храним изображения сканов.

Телеметрия воспроизведения видео, связанная с нашими образовательными материалами (например, буферизация, события запуска/остановки).

Данные менеджера загрузок для доступа к определенным видео и контенту в Приложении в автономном режиме.

Метаданные сетевых запросов, необходимые для безопасного соединения с нашими серверами. Мы не получаем доступ к Вашей библиотеке фотографий, контактам, микрофону или точному местоположению, если только Вы не дадите на это разрешение и этого не требует соответствующая функция. Если функция запрашивает разрешение устройства, оно будет использоваться только для этой функции. Особые категории данных: Приложение предоставляет медицинскую справочную информацию, но не предназначено для сбора медицинской информации о Вас. Мы просим Вас не вводить личную медицинскую информацию в Приложение. Цель, юридическое основание и элементы данных Когда это требуется, мы определяем правовые основания для каждой цели. В некоторых регионах выбранная правовая база может варьироваться в зависимости от местного законодательства. Мы используем Ваши данные в следующих целях: Цель Элементы данных Правовые основания Управление основными функциями Приложения (доставка контента, безопасные сети, загрузка в автономном режиме) Идентификаторы устройств, приблизительное местоположение на основе IP-адресов, версия Приложения, метаданные сети Охраняемые законом интересы Улучшение производительности и устранение ошибок (диагностика, журналы сбоев) Журналы сбоев, данные устройств/OS, метрики производительности Охраняемые законом интересы или согласие, если это требуется правилами конфиденциальности электронных средств связи/телекоммуникационными нормами Измерение базового использования собственных данных об аудитории Количество событий, просмотренные экраны, длительность сессии Охраняемые законом интересы; или согласие, если это требуется правилами конфиденциальности электронных средств связи/телекоммуникационными нормами Доставка активированных Вами push-уведомлений Токены с уведомлениями, региональные настройки Приложения, тематические подписки Согласие Защита Приложения и предотвращение злоупотреблений Журналы безопасности, метаданные IP-уровня, сигналы устройств Охраняемые законом интересы; соблюдение правовых обязательств Ответ на запросы и запросы прав Контактные данные, детали запроса Правовые обязательства; охраняемые законом интересы; согласие, если применимо Согласие внутри Приложения и Ваши опции Если это требуется в соответствии с местным законодательством, в Приложении появится четкий и целеориентированный запрос согласия до начала сбора каких-либо несущественных данных. Несущественные цели отключаются до тех пор, пока Вы не дадите на них согласие. Вы можете изменить свой выбор в любое время на экране конфиденциальности или настроек Приложения. Вы также можете контролировать:

Уведомления с использованием настроек операционной системы устройства или настроек Приложения.

Разрешения (камера, хранилище и т. д.) с помощью настроек устройства; если Вы отзовете разрешение, соответствующие функции могут не работать.

Отслеживание внутри Приложения Приложение использует определенные технологии отслеживания для сбора данных об использовании и улучшения производительности Приложения. Некоторые функции отслеживания необходимы для правильной работы Приложения, в то время как другие поддерживают аналитику и диагностику.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, мы получим Ваше согласие, прежде чем разрешить необязательное отслеживание. Обязательное отслеживания, необходимое для базовых функций Приложения, не требует согласия. Вы можете отозвать свое согласие в любое время через настройки Приложения, и мы соответственно отключим необязательное отслеживание. Сторонние поставщики услуг Для предоставления Приложения мы используем поставщиков сертифицированных услуг, которые обрабатывают данные от нашего имени в соответствии с контрактами, которые требуют соблюдения соответствующих мер безопасности и конфиденциальности. Они могут включать:

Google Firebase (аналитика, сервис отчетов о сбоях)

Google Play Services

Центры уведомления Microsoft Azure

Brightcove (потоковая передача видео)

Сетевые библиотеки и медиа-библиотеки (например, Retrofit, OkHttp, Gson, Picasso), используемые для обеспечения безопасной функциональности Мы не продаем Вашу личную информацию. Мы не передаем личную информацию третьим лицам для их независимых маркетинговых целей. Локализация данных Ваши персональные данные, собранные через Приложение, в основном обрабатываются и хранятся на серверах, расположенных в Соединенных Штатах Америки и в странах Европейской экономической зоны. Если местное законодательство требует, чтобы данные хранились в определенной юрисдикции, мы соблюдаем это требование, как описано ниже. Если это требуется местным законодательством, Ваши персональные данные будут храниться в соответствующей юрисдикции. К ним относятся среди прочих пользователи в Китае, России, Индии, Индонезии и Вьетнаме. Трансграничная передача данных из этих юрисдикций будет происходить только в разрешенных случаях и в соответствии с применимыми правовыми требованиями. Законы о локализации данных развиваются, и мы будем обновлять этот раздел по мере необходимости. По вопросам о том, где хранятся Ваши данные, обращайтесь к нам, используя информацию в разделе «Связаться с нами» настоящего уведомления о конфиденциальности. Международная передача данных Штаб-квартира компании находится в США, и мы можем обрабатывать ваши данные в США и в других странах, которые могут не обеспечивать такой же уровень защиты данных, как в стране Вашего проживания. При необходимости мы применяем соответствующие меры безопасности, такие как Стандартные договорные условия, и оцениваем местные законы для защиты Ваших данных. Для пользователей из ЕС/ЕЭЗ и Великобритании: При передаче данных в страны за пределами Вашего региона мы полагаемся на Стандартные договорные условия и Обязательные корпоративные правила. Вы можете запросить копию документа о соответствующих мерах защиты при передаче данных, используя контактную информацию, указанную выше. Хранение данных Мы храним персональные данные только в течение срока, необходимого для целей, описанных выше, или в соответствии с требованиями законодательства. Основные периоды хранения данных:

Диагностика и журналы сбоев: [90 дней]

Аналитические события: [14–26 месяцев]

Токены уведомления: сохраняются на время подписки и удаляются при отказе от подписки или удалении Приложения

Журналы безопасности: [до 12 месяцев]

Когда хранение больше не требуется, мы удаляем или обезличиваем данные.

Безопасность

Мы используем технические и организационные меры для защиты персональных данных, в том числе передачу в зашифрованном виде (HTTPS), контроль доступа, журналы и безопасные методы программирования. Ни одна система не является абсолютно безопасной, но мы работаем для предотвращения неавторизованного доступа, использования или раскрытия информации.

ЕС/ЕЭЗ и Великобритания

У вас может быть право запроса на доступ, исправление, удаление, ограничение, возражение и переносимость данных, а также на отзыв согласия в любое время, что не распространяется на предыдущую обработку данных. Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган в стране проживания или работы. Контактные данные органов по защите данных в странах ЕС предоставляются по запросу.

США (законодательство штата Калифорния и другие законы штатов)

Жители Калифорнии имеют право запроса на доступ, исправление, удаление, получение информации о категориях собранной личной информации, а также на отказ от продажи или обмена кросс-контекстной поведенческой рекламой, если применимо. Мы не продаем личную информацию. Мы не передаем личную информацию для обмена кросс-контекстной поведенческой рекламой.

Жители других штатов США с аналогичными законами о конфиденциальности могут иметь сопоставимые права. Вы можете отправить запрос, используя способы, описанные в настоящем Уведомлении.

Другие регионы

Жители других юрисдикций также могут иметь права на доступ, исправление, удаление или оспаривание методов нашей обработки данных. Мы будем обрабатывать запросы в соответствии с действующим местным законодательством.

Как реализовать свои права

Ваши права зависят от Вашего местоположения. Мы соблюдаем все права, которые применимы к Вам в соответствии с местным законодательством. Вы можете подать запрос, используя нашу веб-форму в Вашей стране или регионе на веб-сайте msdprivacy.com. Для защиты конфиденциальности мы можем попросить Вас подтвердить Вашу личность. Если мы не можем выполнить Ваш запрос, мы объясним причину, с учетом юридических ограничений.

Апелляции: Если Вы находитесь в штате США, который предоставляет право на апеляцию, Вы можете подать апелляцию на наш ответ, написав по ссылке msd_privacy_office@msd.com в течение 45 дней с момента принятия нами решения.

Защита личных данных детей

Приложение не предназначено для детей младше 18 лет или в возрасте, определенном местным законодательством. Мы сознательно не собираем персональные данные детей. Если Вы считаете, что ребенок предоставил персональные данные, свяжитесь с нами, чтобы запросить их удаление.

Автоматизированное принятие решений и профилирование

Мы не используем персональные данные для принятия решений, которые сопряжены с юридическими или аналогичными значимыми последствиями исключительно в Вашем отношении с помощью автоматизированных средств. Мы не занимаемся профилированием пользователей для целевой рекламы в Приложении.

Информация о безопасности данных Google Play и раскрытии информации платформой

Раскрытие нами информации о безопасности данных в Google Play и любое раскрытие информации в Приложении предназначено для отражения практик, описанных в настоящем Уведомлении. В случае каких-либо несоответствий более защищенный способ раскрытия информации будет иметь преимущественную силу, и мы немедленно исправим несоответствия.

Изменения в настоящее Уведомление

Время от времени мы можем обновлять настоящее Уведомление. Мы изменим приведенную выше «Дату вступления в силу» и, если изменения являются существенными, предоставим более явное уведомление (например, сообщение в Приложении или диалоговое окно). Продолжение Вами использования Приложения после обновления означает, что Вы подтверждаете получение обновленного Уведомления.

Связаться с нами

Если у Вас есть вопросы или опасения по поводу данного Уведомления или наших методов обеспечения конфиденциальности, свяжитесь с нами по адресам, указанным в разделе «Кто мы» выше.