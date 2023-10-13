Сопротивление сгибанию лучезапястного сустава с использованием веса
1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола.
2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибании.
3. Медленно опустите и вытяните лучезапястный сустав в исходное положение.
4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
5. Специальные инструкции
а. Сфокусируйтесь на фазе снижения (эксцентричной) с отсчетом до 4, разгибая лучезапястный сустав вниз в исходное положение, и отсчетом до 2 при сгибании лучезапястного сустава.
б. Начните с наименьшего сопротивления (то есть, веса, аналогичного весу банки с супом) или просто против силы тяжести.
в. Также можно выполнять упражнения на сопротивление с применением резиновой ленты.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.