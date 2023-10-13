1. Поместите предплечье на стол ладонью вверх вне края стола.

2. Поворачивайте в лучезапястном суставе вверх при сгибании.

3. Медленно опустите и вытяните лучезапястный сустав в исходное положение.

4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Сфокусируйтесь на фазе снижения (эксцентричной) с отсчетом до 4, разгибая лучезапястный сустав вниз в исходное положение, и отсчетом до 2 при сгибании лучезапястного сустава.

б. Начните с наименьшего сопротивления (то есть, веса, аналогичного весу банки с супом) или просто против силы тяжести.