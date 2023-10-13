1. После ослабления течения воспалительной фазы пациент способен выполнять сгибание колена без боли:

2. Лягте на живот.

3. Начните с выпрямления коленного сустава.

4. Согните колено насколько это возможно без ощущения боли.

5. Медленно вернитесь в исходное положение.

6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

7. Специальные инструкции

а. Начните с наименьшего сопротивления, добавляя вес, который может переноситься. Также может быть использовано сопротивление резиновой ленты.