Сопротивление сгибанию коленного сустава в наклонном положении
1. После ослабления течения воспалительной фазы пациент способен выполнять сгибание колена без боли:
2. Лягте на живот.
3. Начните с выпрямления коленного сустава.
4. Согните колено насколько это возможно без ощущения боли.
5. Медленно вернитесь в исходное положение.
6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
7. Специальные инструкции
а. Начните с наименьшего сопротивления, добавляя вес, который может переноситься. Также может быть использовано сопротивление резиновой ленты.
б. Сосредоточьтесь на фазе эксцентричного снижения со счетом до 4 при снижении и распрямлении коленного сустава до исходного состояния, и со счетом до 2 при сгибании коленного сустава.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.