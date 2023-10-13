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Сопротивление при тягах в наклонном положении

1. Держите вес в руке вовлеченной стороны.

2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела с другой стороны, опираясь на стол или кровать.

3. Согните локоть на 90° и отведите плечо, чтобы поднять локоть на высоту плеча, отведя (сжимая) лопатку.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Начните с груза в 1-2 фунта (0,5-1 кг) (то есть, веса консервной банки с супом).

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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