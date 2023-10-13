1. Держите вес в руке вовлеченной стороны.

2. Слегка согните бедра и колени и поддерживайте верхнюю часть тела с другой стороны, опираясь на стол или кровать.

3. Согните локоть на 90° и отведите плечо, чтобы поднять локоть на высоту плеча, отведя (сжимая) лопатку.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции