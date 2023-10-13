Сопротивление плеча внутреннему вращению в положении стоя
1. Поместите резиновую ленту, чтобы закрепить объект на уровне талии.
2. Поместите подушку или рулон из полотенца между локтем и телом на вовлеченной стороне.
3. Возьмите ленту с вовлеченной стороны, локоть согнут на 90° и большой палец направлен вверх.
4. Поверните руку вовнутрь (вытяните кисть внутрь вдоль тела), а затем медленно вернитесь в исходное положение.
5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Начните с резиновой ленты с наименьшим сопротивлением.
б. Держите руку на боку, а локоть согнутым под углом 90°.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.