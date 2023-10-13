1. Поместите резиновую ленту, чтобы закрепить объект на уровне талии.

2. Поместите подушку или рулон из полотенца между локтем и телом на вовлеченной стороне.

3. Возьмите ленту с вовлеченной стороны, локоть согнут на 90° и большой палец направлен вверх.

4. Поверните руку вовнутрь (вытяните кисть внутрь вдоль тела), а затем медленно вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Начните с резиновой ленты с наименьшим сопротивлением.