Сопротивление лучезапястного сустава разгибанию с применением тяжести
1. Поместите предплечье на стол ладонью вниз рядом с краем стола.
2. Двигайте лучезапястным суставом в направлении вверх с вытяжением.
3. Медленно сгибайте лучезапястный сустав, опуская вниз, в исходное положение.
4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
5. Специальные инструкции
а. Сфокусируйтесь на фазе снижения (эксцентричной) со счетом до 4, сгибая лучезапястный сустав вниз в исходное положение, и со счетом до 2 при разгибании лучезапястного сустава.
б. Начните с наименьшего сопротивления (то есть, веса, аналогичного весу банки с супом) или просто против силы тяжести.
в. Также можно выполнять упражнения на сопротивление с применением резиновой ленты.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.