Следует заподозрить дистоцию плечевого пояса и немедленно сообщить об этом, если возникло сильное сопротивление при рождении плечиков или если, как показано здесь, головка плода втягивается после рождения.

Среди различных приемов, которые используются для проведения вагинального родоразрешения, прием МакРобертса часто выполняется первым. Попытайтесь вывести плечико, пока помощники сильно сгибают и слегка отводят бедра. Ассистент должен также надавить на надлобковую область в направлении головки плода.

Надавливайте на надлобковую область. НЕ надавливайте на дно матки, как показано здесь. Давление на дно матки обычно усиливает вдавление плеча в лобковою кость и увеличивает риск родовой травмы.

Если родоразрешение не происходит, оцените, является ли влагалищное отверстие достаточно широким, чтобы разместить вашу руку для выполнения дополнительных приемов. Если нет, рассмотрите возможность проведения эпизиотомии, для выполнения этих приемов.

Первым таким приемом обычно является поворот, чтобы попытаться вывести плечико. Поверните переднее или заднее плечико к лицу плода.

Другим вариантом является рождение задней ручки, как показано здесь. Для этого нужно ввести всю руку во влагалище. Для этого держите руку с прижатым большим пальцем, как при надевании браслета.

НЕ держите руку с отведенным большим пальцем, как показано здесь. Эта распространенная ошибка затруднит или сделает невозможным введение всей руки во влагалище.

Держа руку во влагалище, захватите запястье плода, согните локоть и переместите всю ручку вверх и над головкой.

Если ротационные приемы неэффективны и ручки не рождаются, разместите роженицу, так, чтобы она опиралась на руки и колени для родоразрешения. Это называется приемом Гаскин.