1. Станьте на расстояние одного фута от стены, причем вовлеченная нога должна находиться ближе к стене.

2. Поместите невовлеченную ногу перед вовлеченной.

3. Держите вовлеченный коленный сустав выпрямленным.

4. Обопритесь туловищем о стену так, чтобы бедро на вовлеченной стороне прислонилось к стене.

5. Будьте уверены, что не наклоняетесь вперед, сгибаясь в талии.

6. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.