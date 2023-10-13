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Растяжение илиотибиального тракта в положении стоя

1. Станьте на расстояние одного фута от стены, причем вовлеченная нога должна находиться ближе к стене.

2. Поместите невовлеченную ногу перед вовлеченной.

3. Держите вовлеченный коленный сустав выпрямленным.

4. Обопритесь туловищем о стену так, чтобы бедро на вовлеченной стороне прислонилось к стене.

5. Будьте уверены, что не наклоняетесь вперед, сгибаясь в талии.

6. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

7. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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