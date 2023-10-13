Растяжение илиотибиального тракта в положении стоя
1. Станьте на расстояние одного фута от стены, причем вовлеченная нога должна находиться ближе к стене.
2. Поместите невовлеченную ногу перед вовлеченной.
3. Держите вовлеченный коленный сустав выпрямленным.
4. Обопритесь туловищем о стену так, чтобы бедро на вовлеченной стороне прислонилось к стене.
5. Будьте уверены, что не наклоняетесь вперед, сгибаясь в талии.
6. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
7. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.