Растягивание лодыжки при выполнении подошвенного сгибания в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену.
2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суставе направьте носок вовлекаемой ступни вниз, к полу, с направленными вниз пальцами.
3. На невовлеченной стороне согните ногу в коленном суставе, и медленно опустите корпус пока на верхней части стопы и голеностопного сустава не будет ощущаться растяжение.
4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
6. Специальные инструкции
а. Выполните растяжение с выполнением подошвенного сгибания в положении сидя или стоя, в зависимости от того, какое положение является наиболее удобным.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.