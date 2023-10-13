1. Сядьте на стул.

2. На вовлеченной стороне согните ногу в коленном суставе направьте носок вовлекаемой ступни вниз, к полу, с направленными вниз пальцами.

3. Медленно сядьте на край стула и надавливайте стопой при выполнении подошвенного сгибания до тех пор, пока растяжение не будет ощущаться на верхней части стопы и голеностопного сустава.

4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.

6. Специальные инструкции