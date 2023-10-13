1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки.

2. Поместите незадействованную ногу вперед.

3. Удерживая пятки прижатыми к полу, медленно согните оба колена, чтобы прочувствовать натяжение вдоль икры расположенной сзади ноги.

4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.