Растягивание камбаловидной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки.
2. Поместите незадействованную ногу вперед.
3. Удерживая пятки прижатыми к полу, медленно согните оба колена, чтобы прочувствовать натяжение вдоль икры расположенной сзади ноги.
4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.