1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки.

2. Поместите незадействованную ногу вперед.

3. Держите ногу, находящуюся сзади, прямой, колени и пальцы ног направлены к стене, опустите пятку ноги, находящейся сзади, на пол.

4. Согните невовлеченную ногу в коленном суставе и наклонитесь бедром к стене, чтобы прочувствовать растяжение вдоль икры ног, находящейся сзади.

5. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

6. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.