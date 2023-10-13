Растягивание икроножной мышцы в положении стоя
1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки.
2. Поместите незадействованную ногу вперед.
3. Держите ногу, находящуюся сзади, прямой, колени и пальцы ног направлены к стене, опустите пятку ноги, находящейся сзади, на пол.
4. Согните невовлеченную ногу в коленном суставе и наклонитесь бедром к стене, чтобы прочувствовать растяжение вдоль икры ног, находящейся сзади.
5. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
6. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
(Важно поддерживать прямую осанки с плотно посаженной пяткой [не поднятой] во время растяжения).
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.