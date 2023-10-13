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MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
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Растягивание икроножной мышцы в положении стоя

1. Встаньте лицом или рядом со стеной, опираясь руками на стену для поддержки.

2. Поместите незадействованную ногу вперед.

3. Держите ногу, находящуюся сзади, прямой, колени и пальцы ног направлены к стене, опустите пятку ноги, находящейся сзади, на пол.

4. Согните невовлеченную ногу в коленном суставе и наклонитесь бедром к стене, чтобы прочувствовать растяжение вдоль икры ног, находящейся сзади.

5. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

6. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.

(Важно поддерживать прямую осанки с плотно посаженной пяткой [не поднятой] во время растяжения).

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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