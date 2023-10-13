Разведение в разные стороны при наклоне плеча в горизонтальной плоскости
1. Лягте на живот, вовлеченная рука свисает вниз с края стола, а большой палец направлен от тела.
2. Отведите руку назад и нажмите на лопатки (нажимать по направлению к средине и вниз).
3. Поднимите руку вверх до уровня плеч.
4. Предплечье направьте к полу и повторите.
5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Не позволяйте лопатке двигаться при подъеме руки.
б. Держите большой палец направленным вверх к потолку.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.