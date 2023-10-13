1. Лягте на живот, вовлеченная рука свисает вниз с края стола, а большой палец направлен от тела.

2. Отведите руку назад и нажмите на лопатки (нажимать по направлению к средине и вниз).

3. Поднимите руку вверх до уровня плеч.

4. Предплечье направьте к полу и повторите.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Не позволяйте лопатке двигаться при подъеме руки.