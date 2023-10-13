Держите оборудование под рукой.

Прежде чем разрешить роженице тужиться, необходимо провести пальцевое обследование, чтобы убедиться, что шейка матки полностью раскрыта. В то же время, необходимо ощутить пальцами шов плода и родничок, чтобы оценить положение плода и, таким образом, целесообразность вагинального родоразрешения.

Перед родами надевают стерильные перчатки и часто халат, маску и защитные очки. Следует уложить пациентку. Желательно, чтобы роженица находилась в дорсальной литотомической позиции, чтобы ребенок смог быть выведен ниже плоскости таза матери, что, как правило, требуется, когда рождаются плечи.

Хотя это не является обязательным, размещение салфетки под ягодицами роженицы помогает поддерживать чистоту. Протрите или смочите промежность антисептическим раствором.

Теперь нужно побуждать роженицу тужиться во время схваток, как при акте дефекации. Объясните роженице, что нужно отдыхать между схватками. Если эпидуральная анестезия не позволяет роженице ощущать схватки, ассистент может контролировать тонус матки вручную или с помощью токометрии. Постепенно происходит выпячивание промежности, влагалищное отверстие расширяется, открывая головку плода.

Перед рождением головки, когда отверстие охватывает головку по её максимальной окружности, слегка прижмите головку в сторону промежности. Такой прием помогает поддерживать плавную, контролируемую скорость родов и, таким образом, снижает риск разрывов промежности. Это также помогает головке плода пройти через лонное сочленение. По возможности избегайте эпизиотомии во время нормальных родов.

При дальнейшем опускании, когда головка начинает разгибаться, положите обернутую полотенцем руку на промежность и нажмите вверх, чтобы держать затылок младенца близко к лонному сочленению и поддерживать промежность. Чтобы контролировать разгибание головки, осуществляйте контрдавление противоположной рукой.

Затем рождается головка младенца, после чего слегка разгибается. Проведите пальцами вокруг шеи, чтобы сразу выявить обвитие пуповины. Пуповину необходимо оттянуть и снять поверх затылка Затылок самопроизвольно поворачивается кнаружи после рождения головки (это называется реституцией).

Расположите свое тело так, чтобы было удобно обхватить нижнюю челюсть обеими руками. Затем потяните вниз. Прекратите тянуть, когда переднее плечико появится из-под лонного сочленения. Немедленно сообщайте о любых необычных препятствиях при рождении плечиков, чтобы немедленно начать подготовку к устранению дистоции плечиков. После рождения переднего плечика, потяните вверх, чтобы родилось заднее плечико. Начните инфузионное введение окситоцина.

Затем, поддерживайте головку передней рукой и поддерживайте тело ребенка, промежность матери или и то, и другое вместе задней рукой. После рождения заднего плечика часто спонтанно рождается туловище.