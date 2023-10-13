1. Начните с руки, лежащей на боку, держите локоть прямо и большой палец вверх.

2. Переместите руку вперед в положение примерно 30°, чтобы быть на месте лопатки или на высоте лопатки.

3. В этой позиции поднимите руку вверх держите в положении, не вызывающем боли.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.