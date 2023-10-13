Плечо на высоте лопатки в положении стоя
1. Начните с руки, лежащей на боку, держите локоть прямо и большой палец вверх.
2. Переместите руку вперед в положение примерно 30°, чтобы быть на месте лопатки или на высоте лопатки.
3. В этой позиции поднимите руку вверх держите в положении, не вызывающем боли.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
6. Добавьте небольшую переносимую нагрузку с использованием груза.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.