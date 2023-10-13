Напряжение четырехглавой мышцы в согнутом положении
1. Лягте на живот.
2. Согните колено и используйте петлю из полотенца или ленты вокруг лодыжки.
3. Осторожно потяните полотенце или группу, чтобы растянуть мышцы передней группы бедра потянув лодыжку к ягодицам.
4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.
5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
6. Повторите с другой ногой.
7. Специальные инструкции
а. Для обеспечения дополнительного растяжения разместите рулон из полотенца чуть выше колена, чтобы обеспечить бедру небольшое вытяжение.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.