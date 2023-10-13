1. Лягте на живот.

2. Согните колено и используйте петлю из полотенца или ленты вокруг лодыжки.

3. Осторожно потяните полотенце или группу, чтобы растянуть мышцы передней группы бедра потянув лодыжку к ягодицам.

4. Выполняйте упражнение в течение 30 секунд.

5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.

6. Повторите с другой ногой.

7. Специальные инструкции