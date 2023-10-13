1. Лягте на живот, вовлеченная рука находится у края кровати с локтем, согнутым на 90°.

2. Предплечья должны находиться у края кровати с большим пальцем, указывающим на тело.

3. Отведите руку назад и нажмите на лопатки (нажимать по направлению к средине и вниз).

4. Поверните предплечье вверх.

5. Вернитесь в исходное положение и повторите.

6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

7. Специальные инструкции