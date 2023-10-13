Наклон плеча в горизонтальном отведении с наружным вращением
1. Лягте на живот, вовлеченная рука находится у края кровати с локтем, согнутым на 90°.
2. Предплечья должны находиться у края кровати с большим пальцем, указывающим на тело.
3. Отведите руку назад и нажмите на лопатки (нажимать по направлению к средине и вниз).
4. Поверните предплечье вверх.
5. Вернитесь в исходное положение и повторите.
6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
7. Специальные инструкции
а. Не позволяйте лопатке двигаться при подъеме предплечья.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.