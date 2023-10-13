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Вытяжение бедра в наклонном положении

1. Лягте на живот, держите коленный сустав на вовлеченной стороне выпрямленным.

2. Напрягите мышцы живота.

3. Оторвите вовлеченную ногу от пола/стола.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. При повторах держите колени выпрямленными, а мышцы брюшного пресса напряженными.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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