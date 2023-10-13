Вытяжение бедра в наклонном положении
1. Лягте на живот, держите коленный сустав на вовлеченной стороне выпрямленным.
2. Напрягите мышцы живота.
3. Оторвите вовлеченную ногу от пола/стола.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. При повторах держите колени выпрямленными, а мышцы брюшного пресса напряженными.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.