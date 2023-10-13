1. Начните с выпрямления локтя.

2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вниз при сгибании в лучезапястном суставе.

3. Для увеличения растяжения согните руку в лучезапястном суставе в сторону мизинца и потяните, скручивая пальцы, чтобы сильнее согнуть.

4. Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд.