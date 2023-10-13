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MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
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Вытягивание разгибателей запястья

1. Начните с выпрямления локтя.

2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вниз при сгибании в лучезапястном суставе.

3. Для увеличения растяжения согните руку в лучезапястном суставе в сторону мизинца и потяните, скручивая пальцы, чтобы сильнее согнуть.

4. Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд.

5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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