Вытягивание разгибателей запястья
1. Начните с выпрямления локтя.
2. Невовлеченной рукой сожмите ладонь со стороны большого пальца и согните запястье вниз при сгибании в лучезапястном суставе.
3. Для увеличения растяжения согните руку в лучезапястном суставе в сторону мизинца и потяните, скручивая пальцы, чтобы сильнее согнуть.
4. Выполняйте каждое упражнение в течение 30 секунд.
5. Выполните 1 подход по 4 повтора, 3 раза в день.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.