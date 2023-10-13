1. Лягте на невовлеченный бок с подушкой между рукой и телом с задействованной стороны.

2. Согните вовлеченный локоть на 90°.

3. Подготовьте лопатки благодаря отведению назад и сжатию (сжимая к позвоночнику и вниз).

4. Поднимите предплечья вверх вращением плеча, так что бы тыльная часть кисти была направлена вверх к потолку.

5. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите.

6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.