Внешнее вращение плеча в положении лежа на боку
1. Лягте на невовлеченный бок с подушкой между рукой и телом с задействованной стороны.
2. Согните вовлеченный локоть на 90°.
3. Подготовьте лопатки благодаря отведению назад и сжатию (сжимая к позвоночнику и вниз).
4. Поднимите предплечья вверх вращением плеча, так что бы тыльная часть кисти была направлена вверх к потолку.
5. Медленно вернитесь в исходное положение и повторите.
6. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
7. Добавьте небольшую переносимую нагрузку с использованием груза.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.