1. Лягте на вовлеченную сторону.

2. Расположите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади корпуса с коленями, согнутыми примерно на 90°.

3. Поднимая левое колено вверх к потолку, держите ступни вместе.

4. Опустите вниз и повторите.

5. Повторите упражнение, лежа на невовлеченной стороне.

6. Выполните 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

7. Специальные инструкции