Внешнее вращение бедром в положении лежа (упражнение раскладушка)
1. Лягте на вовлеченную сторону.
2. Расположите плечи и бедра на одной линии с лодыжками немного позади корпуса с коленями, согнутыми примерно на 90°.
3. Поднимая левое колено вверх к потолку, держите ступни вместе.
4. Опустите вниз и повторите.
5. Повторите упражнение, лежа на невовлеченной стороне.
6. Выполните 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
7. Специальные инструкции
а. Для получения дополнительного сопротивления поместите резиновую ленту вокруг колен, начиная с ленты с наименьшим сопротивлением.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.