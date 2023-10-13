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Guidelines for Determining Brain Death/Death by Neurologic Criteria in Patients ≥ 37 Weeks Old*†

Для констатации смерти мозга необходимо подтверждение всех 8 пунктов:

1. Причина комы установлена, она катастрофична и достаточна для необратимой и окончательной потери всех функций мозга.

2. Исключено воздействие препаратов, угнетающих ЦНС, и запрещенных веществ, метаболических, кислотно-основных и электролитных нарушений, гипотермии (< 36°С) и гипотонии (среднее артериальное давление < 75 мм рт. ст). Нейромышечные блокаторы не способствуют неврологической симптоматике.

3. Пациент находится в коме и не реагирует на зрительную, слуховую и тактильную стимуляцию. Любые наблюдаемые движения можно полностью отнести на счет рефлексов спинного мозга.

4. Проверяются кашлевой и/или глоточный (рвотный) рефлексы и выявляется отсутствие одного или обоих рефлексов.

5. Роговичный рефлекс и реакция зрачков на свет отсутствуют с обеих сторон.

6. Необходимо провести двустороннее исследование на окулоцефалический рефлекс, которое показывает фиксированное движение глаз при повороте головы, и исследование на калорический вестибуло-окулярный рефлекс, которое показывает отсутствие калорического ответа после прикладывания ледяной воды к барабанной перепонке.

7. Проводится тест на апноэ.

ПРОЦЕДУРА: перед апноэ-тестом в течение ≥ 10 минут дается 100% кислород. Для документирования уровня PaCO2 в диапазоне 35–45 мм рт. ст. и рН 7,35–7,45 проводят исследование газов артериальной крови. Если известно, что у пациента хроническая гиперкапния, необходимо использовать уровень PaCO2, который соответствует базовому уровню пациента. Апноэ-тест проводят путем отсоединения аппарата ИВЛ от эндотрахеальной трубки. Кислород (со скоростью 4–6 л/мин) может поступать диффузно из канюли через эндотрахеальную трубку. Несмотря на дыхательный стимул в виде пассивно повышающегося PaCO2, для наступления смерти мозга необходимо отсутствие спонтанного дыхания, рН < 7,30, а PaCO2 ≥ 60 мм рт. ст. и ≥ 20 мм рт. ст. выше исходного уровня для пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ: тест на апноэ следует проводить с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму риск гипоксии и гипотонии, особенно у потенциальных доноров органов. Тест необходимо прекратить и взять образцы артериальной крови, если во время теста происходит любое из следующего:

  • Артериальное давление значительно снижается (систолическое АД < 100 мм рт. ст. или среднее артериальное давление < 75 мм рт. ст.).

  • Уровень насыщения кислородом составляет < 85%.

  • Развивается сердечная аритмия.

Процедуры теста на выявление апноэ сна могут быть использованы у пациентов, получающих экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

8. Соблюден как минимум 1 из следующих четырех критериев:

  1. а. Подтверждены пункты 2–7.

  1. б. Подтверждены пункты 2–7 И (когда компоненты обследования или проверки на апноэ не могут быть завершены или результаты исследования неопределенные)

    • на ЭЭГ отсутствует электрическая активность коры мозга.

  1. в. Подтверждены пункты 2–7 И (когда компоненты обследования или проверки на апноэ не могут быть завершены или результаты исследования неопределенные)

    • При прямой ангиографии, транскраниальном допплеровском сканировании (используется только у взрослых; еще не одобрен для применения у детей) или исследовании головного мозга с введением 99mTc-гексаметилпропиленамина оксима внутричерепной кровоток на сцинтиграфии головного мозга не определяется.

  1. д. Если подтверждению какого-либо из пунктов 2-7 препятствует травма или состояние пациента (например, обширное травматическое повреждение лица препятствует повторному проведению калорической пробы), то применяются следующие критерии:

    • Доступные для оценки пункты подтверждают диагноз смерти мозга.

    • Традиционная ангиография, транскраниальная допплерография (применяется только у взрослых; пока не разрешена к использованию у детей), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) или сканирование головного мозга с оксимом гексаметилпропиленамина технеция-99m показывают отсутствие внутричерепного кровотока, а ЭЭГ — отсутствие активности коры головного мозга.

* Based on Greer DM, Kirschen MP, Lewis A, et al: Pediatric and adult brain death/death by neurologic criteria consensus guideline: Report of the AAN Guidelines Subcommittee, AAP, CNS, and SCCM. Neurology 101 (24):1112–1132, 2023. doi: 10.1212/WNL.0000000000207740 Epub 2023 Oct 11.

† Перед обследованием на предмет смерти мозга семья пациента или опекуны должны быть проинформированы о процессе и им должна быть предложена возможность наблюдать процесс оценки смерти мозга, который может помочь им признать, что смерть мозга произошла.

ЦНС = центральная нервная система; ЭЭГ = электроэнцефалография; PaCO2 = парциальное давление углекислого газа в артериальной крови.

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