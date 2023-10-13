Guidelines for Determining Brain Death/Death by Neurologic Criteria in Patients ≥ 37 Weeks Old*†
Для констатации смерти мозга необходимо подтверждение всех 8 пунктов:
1. Причина комы установлена, она катастрофична и достаточна для необратимой и окончательной потери всех функций мозга.
2. Исключено воздействие препаратов, угнетающих ЦНС, и запрещенных веществ, метаболических, кислотно-основных и электролитных нарушений, гипотермии (< 36°С) и гипотонии (среднее артериальное давление < 75 мм рт. ст). Нейромышечные блокаторы не способствуют неврологической симптоматике.
3. Пациент находится в коме и не реагирует на зрительную, слуховую и тактильную стимуляцию. Любые наблюдаемые движения можно полностью отнести на счет рефлексов спинного мозга.
4. Проверяются кашлевой и/или глоточный (рвотный) рефлексы и выявляется отсутствие одного или обоих рефлексов.
5. Роговичный рефлекс и реакция зрачков на свет отсутствуют с обеих сторон.
6. Необходимо провести двустороннее исследование на окулоцефалический рефлекс, которое показывает фиксированное движение глаз при повороте головы, и исследование на калорический вестибуло-окулярный рефлекс, которое показывает отсутствие калорического ответа после прикладывания ледяной воды к барабанной перепонке.
7. Проводится тест на апноэ.
ПРОЦЕДУРА: перед апноэ-тестом в течение ≥ 10 минут дается 100% кислород. Для документирования уровня PaCO2 в диапазоне 35–45 мм рт. ст. и рН 7,35–7,45 проводят исследование газов артериальной крови. Если известно, что у пациента хроническая гиперкапния, необходимо использовать уровень PaCO2, который соответствует базовому уровню пациента. Апноэ-тест проводят путем отсоединения аппарата ИВЛ от эндотрахеальной трубки. Кислород (со скоростью 4–6 л/мин) может поступать диффузно из канюли через эндотрахеальную трубку. Несмотря на дыхательный стимул в виде пассивно повышающегося PaCO2, для наступления смерти мозга необходимо отсутствие спонтанного дыхания, рН < 7,30, а PaCO2 ≥ 60 мм рт. ст. и ≥ 20 мм рт. ст. выше исходного уровня для пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ: тест на апноэ следует проводить с особой осторожностью, чтобы свести к минимуму риск гипоксии и гипотонии, особенно у потенциальных доноров органов. Тест необходимо прекратить и взять образцы артериальной крови, если во время теста происходит любое из следующего:
Процедуры теста на выявление апноэ сна могут быть использованы у пациентов, получающих экстракорпоральную мембранную оксигенацию.
8. Соблюден как минимум 1 из следующих четырех критериев:
* Based on Greer DM, Kirschen MP, Lewis A, et al: Pediatric and adult brain death/death by neurologic criteria consensus guideline: Report of the AAN Guidelines Subcommittee, AAP, CNS, and SCCM. Neurology 101 (24):1112–1132, 2023. doi: 10.1212/WNL.0000000000207740 Epub 2023 Oct 11.
† Перед обследованием на предмет смерти мозга семья пациента или опекуны должны быть проинформированы о процессе и им должна быть предложена возможность наблюдать процесс оценки смерти мозга, который может помочь им признать, что смерть мозга произошла.
ЦНС = центральная нервная система; ЭЭГ = электроэнцефалография; PaCO2 = парциальное давление углекислого газа в артериальной крови.