FIGO-хирургическое стадирование саркомы матки: аденосаркома
Стадия
Описание
I
Ограничено маткой
Ограничено эндометрием и/или эндоцервиксом
Инвазия менее или равна половине миометрия
Поражение более половины миометрия
II
Распространение вне матки, но в пределах таза
Вовлечение придатков
Поражение других тканей таза
III
Инфильтрация тканей брюшной полости
С одной стороны
> 1 места
Метастазы в тазовых и/или парааортальных лимфатических узлах
IVA
Инвазия в мочевой пузырь и/илии прямую кишку
IVB
Отдаленные метастазы
* Основано на стадировании заболевания, принятом Международной федерацией гинекологов и акушеров (FIGO) и Американским объединенным комитетом по изучению рака (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017. (См. также National Cancer Institute: Uterine Sarcoma Treatment.)