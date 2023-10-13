* Основано на стадировании заболевания, принятом Международной федерацией гинекологов и акушеров (FIGO) и Американским объединенным комитетом по изучению рака (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017. (См. также National Cancer Institute: Uterine Sarcoma Treatment.)