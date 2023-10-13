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FIGO-хирургическое стадирование саркомы матки: аденосаркома

Стадия

Описание

I

Ограничено маткой

  1. IA

Ограничено эндометрием и/или эндоцервиксом

  1. IB

Инвазия менее или равна половине миометрия

  1. IC

Поражение более половины миометрия

II

Распространение вне матки, но в пределах таза

  1. IIA

Вовлечение придатков

  1. IIB

Поражение других тканей таза

III

Инфильтрация тканей брюшной полости

  1. IIIA

С одной стороны

  1. IIIB

> 1 места

  1. IIIC

Метастазы в тазовых и/или парааортальных лимфатических узлах

IVA

Инвазия в мочевой пузырь и/илии прямую кишку

IVB

Отдаленные метастазы

* Основано на стадировании заболевания, принятом Международной федерацией гинекологов и акушеров (FIGO) и Американским объединенным комитетом по изучению рака (AJCC), AJCC Cancer Staging Manual, изд. 8. New York, Springer, 2017. (См. также National Cancer Institute: Uterine Sarcoma Treatment.)

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