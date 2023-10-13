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FIGO стадирование карциномы тела матки и карциносаркомы

Стадия*

Определение

I†

Ограничены телом матки и яичникомǂ

  1. IA

Заболевание ограничено эндометрием ИЛИ неагрессивный гистологический тип#, с инвазией менее половины миометрия с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства (LVSI)§ ИЛИ благоприятный прогноз заболевания

  1. IA1

Неагрессивный гистологический тип, ограниченный полипом эндометрия ИЛИ ограниченный эндометрием

  1. IA2

Неагрессивный гистологический тип, вовлекающий менее половины миометрия с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства (LVSI)

  1. IA3

Эндометриоидные карциномы эндометрия низкой степени злокачественности, ограниченные маткой и яичникомǂ

  1. IB

Неагрессивные гистологические типы# с инвазией половины или более миометрия, с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства LVSI§

  1. IC

Агрессивные гистологические типы#, ограниченные полипом или ограниченные эндометрием

II†

Инвазия в строму шейки матки без распространения за пределы матки ИЛИ с существенными LVSI ИЛИ агрессивные гистологические типы с инвазией миометрия

IIA

Инвазия в строму шейки матки неагрессивных гистологических типов

IIB

Существенные LVSI§ неагрессивных гистологических типов

IIC

Агрессивные гистологические типы с любым вовлечением миометрия

III

Локальное и/или региональное распространение опухоли любого гистологического подтипа

  1. IIIA

Инвазия серозной оболочки матки, придатков или и тех и других (прямое проникновение или метастазы)

  1. IIIA1

Распространение в яичник или фаллопиеву трубу (кроме случаев, когда соответствует критериям стадии IA3)ǂ

  1. IIIA2

Вовлечение субсерозной оболочки матки или распространение через серозную оболочку матки

  1. IIIB

Метастазы или прямое распространение во влагалище и/или распространение в параметрий или тазовую брюшину

  1. IIIB1

Метастазы или прямое распространение во влагалище и/или параметрий

  1. IIIB2

Метастазы в брюшную полость таза

  1. IIIC

Метастазы в тазовые и/или пара-аортальные лимфатические узлы¶

  1. IIIC1

Метастазы тазовых лимфатических узлов

  1. IIIC1i

Микрометастаз

  1. IIIC1ii

Макрометастаз

  1. IIIC2

Метастазы в парааортальные лимфатические узлы вплоть до почечных сосудов, с метастазами в тазовые лимфатические узлы или без них

  1. IIIC2i

Микрометастаз

  1. IIIC2i

Макрометастаз

Внутривенно

Распространение на мочевой пузырь и/или слизистую оболочку кишечника и/или отдаленные метастазы

  1. IVA

Инвазия мочевого пузыря и/или слизистой оболочки кишечника

  1. IVB

Перитонеальные метастазы в брюшную полость за пределами области таза

  1. НПВ

Отдаленные метастазы, включая метастазы в любые экстра- или интраабдоминальные лимфатические узлы над почечными сосудами, легкими, печенью, мозгом или костью

Стадия рака эндометрия с молекулярной классификацией (примеры)

  1. Обозначение стадии

Молекулярные признаки у пациентов с ранними стадиями рака эндометрия (стадии I и II после хирургического стадирования)

  1. Стадия IAm

POLEmut-вариант эндометриальной карциномы, ограниченной телом матки или с разрастанием в шейку матки, независимо от степени LVSI или гистологического типа

  1. Стадия IICm

p53abn-вариант эндометриальной карциномы, ограниченной телом матки с любой инвазией в миометрий, с инвазией в шейку матки или без нее, независимо от степени LVSI или гистологического типа

* На всех стадиях необходимо регистрировать степень поражения, гистологический тип и инвазию лимфоваскулярного пространства (LVSI).

† Если это возможно и выполнимо, с целью прогностической стратификации по группам риска и в качестве факторов, которые могут повлиять на адъювантную и системную терапию, для всех пациентов с раком эндометрия рекомендуется молекулярно-классификационный тест (POLEmut, MMRd, NSMP, p53abn).

‡ Низкодифференцированные эндометриоидные аденокарциномы эндометрия с вовлечением как эндометрия, так и яичников, считаются имеющими благоприятный прогноз и адъювантная терапия не рекомендуется, только если соблюдены все критерии для различения заболевания, ограниченного низкодифференцированной эндометриоидной карциномой с вовлечением эндометрия и яичников (стадия IA3), от обширного распространения карциномы эндометрия до яичников (стадия IIIA1). Этими критериями являются: (1) присутствует только поверхностная инвазия миометрия (< 50%); (2) отсутствие обширной/существенной лимфоваскулярной инвазии; (3) отсутствие дополнительных метастазов; (4) опухоль яичника односторонняя, ограничена яичником, без инвазии/разрыва капсулы.

# Неагрессивные гистологические типы включают низкодифференцированные (1 и 2 степени) эндометриоидные аденокарциномы эндометрия. Агрессивные гистологические типы включают в себя высокодифференцированные ИОК (степень 3), серозные, светлоклеточные, недифференцированные, смешанные, мезонефрико-подобные, гастроинтестинальные карциномы муцинозного типа и карциносаркомы.

§ Лимфоваскулярные инвазии, определяемые как обширные/существенные, вовлекают ≥ 5 сосудов.

¶ Микрометастазы считаются метастатическими поражениями (pN1 (mi). Прогностическая значимость изолированных опухолевых клеток (ITC) остается неясной. Наличие ITC должно быть задокументировано и расценивается как pN0 (i+). Согласно 8-му изданию Руководства по стадированию рака Американского объединенного комитета по исследованию рака (AJCC) макрометастазы имеют размер > 2 мм, микрометастазы – 0,2–2 мм и/или > 200 клеток, а изолированные опухолевые клетки – ≥ 0,2 мм и ≤ 200 клеток.

Berek JS, Matias-Guiu X, Creutzberg C, et al: FIGO staging of endometrial cancer: 2023. Int J Gynaecol Obstet 2023;162(2):383-394. doi:10.1002/ijgo.14923

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