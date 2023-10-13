* На всех стадиях необходимо регистрировать степень поражения, гистологический тип и инвазию лимфоваскулярного пространства (LVSI).

† Если это возможно и выполнимо, с целью прогностической стратификации по группам риска и в качестве факторов, которые могут повлиять на адъювантную и системную терапию, для всех пациентов с раком эндометрия рекомендуется молекулярно-классификационный тест (POLEmut, MMRd, NSMP, p53abn).

‡ Низкодифференцированные эндометриоидные аденокарциномы эндометрия с вовлечением как эндометрия, так и яичников, считаются имеющими благоприятный прогноз и адъювантная терапия не рекомендуется, только если соблюдены все критерии для различения заболевания, ограниченного низкодифференцированной эндометриоидной карциномой с вовлечением эндометрия и яичников (стадия IA3), от обширного распространения карциномы эндометрия до яичников (стадия IIIA1). Этими критериями являются: (1) присутствует только поверхностная инвазия миометрия (< 50%); (2) отсутствие обширной/существенной лимфоваскулярной инвазии; (3) отсутствие дополнительных метастазов; (4) опухоль яичника односторонняя, ограничена яичником, без инвазии/разрыва капсулы.

# Неагрессивные гистологические типы включают низкодифференцированные (1 и 2 степени) эндометриоидные аденокарциномы эндометрия. Агрессивные гистологические типы включают в себя высокодифференцированные ИОК (степень 3), серозные, светлоклеточные, недифференцированные, смешанные, мезонефрико-подобные, гастроинтестинальные карциномы муцинозного типа и карциносаркомы.

§ Лимфоваскулярные инвазии, определяемые как обширные/существенные, вовлекают ≥ 5 сосудов.

¶ Микрометастазы считаются метастатическими поражениями (pN1 (mi). Прогностическая значимость изолированных опухолевых клеток (ITC) остается неясной. Наличие ITC должно быть задокументировано и расценивается как pN0 (i+). Согласно 8-му изданию Руководства по стадированию рака Американского объединенного комитета по исследованию рака (AJCC) макрометастазы имеют размер > 2 мм, микрометастазы – 0,2–2 мм и/или > 200 клеток, а изолированные опухолевые клетки – ≥ 0,2 мм и ≤ 200 клеток.