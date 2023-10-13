FIGO стадирование карциномы тела матки и карциносаркомы
Стадия*
Определение
I†
Ограничены телом матки и яичникомǂ
Заболевание ограничено эндометрием ИЛИ неагрессивный гистологический тип#, с инвазией менее половины миометрия с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства (LVSI)§ ИЛИ благоприятный прогноз заболевания
Неагрессивный гистологический тип, ограниченный полипом эндометрия ИЛИ ограниченный эндометрием
Неагрессивный гистологический тип, вовлекающий менее половины миометрия с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства (LVSI)
Эндометриоидные карциномы эндометрия низкой степени злокачественности, ограниченные маткой и яичникомǂ
Неагрессивные гистологические типы# с инвазией половины или более миометрия, с отсутствием или очаговым вовлечением лимфоваскулярного пространства LVSI§
Агрессивные гистологические типы#, ограниченные полипом или ограниченные эндометрием
II†
Инвазия в строму шейки матки без распространения за пределы матки ИЛИ с существенными LVSI ИЛИ агрессивные гистологические типы с инвазией миометрия
IIA
Инвазия в строму шейки матки неагрессивных гистологических типов
IIB
Существенные LVSI§ неагрессивных гистологических типов
IIC
Агрессивные гистологические типы с любым вовлечением миометрия
III
Локальное и/или региональное распространение опухоли любого гистологического подтипа
Инвазия серозной оболочки матки, придатков или и тех и других (прямое проникновение или метастазы)
Распространение в яичник или фаллопиеву трубу (кроме случаев, когда соответствует критериям стадии IA3)ǂ
Вовлечение субсерозной оболочки матки или распространение через серозную оболочку матки
Метастазы или прямое распространение во влагалище и/или распространение в параметрий или тазовую брюшину
Метастазы или прямое распространение во влагалище и/или параметрий
Метастазы в брюшную полость таза
Метастазы в тазовые и/или пара-аортальные лимфатические узлы¶
Метастазы тазовых лимфатических узлов
Микрометастаз
Макрометастаз
Метастазы в парааортальные лимфатические узлы вплоть до почечных сосудов, с метастазами в тазовые лимфатические узлы или без них
Микрометастаз
Макрометастаз
Внутривенно
Распространение на мочевой пузырь и/или слизистую оболочку кишечника и/или отдаленные метастазы
Инвазия мочевого пузыря и/или слизистой оболочки кишечника
Перитонеальные метастазы в брюшную полость за пределами области таза
Отдаленные метастазы, включая метастазы в любые экстра- или интраабдоминальные лимфатические узлы над почечными сосудами, легкими, печенью, мозгом или костью
Стадия рака эндометрия с молекулярной классификацией (примеры)
Молекулярные признаки у пациентов с ранними стадиями рака эндометрия (стадии I и II после хирургического стадирования)
POLEmut-вариант эндометриальной карциномы, ограниченной телом матки или с разрастанием в шейку матки, независимо от степени LVSI или гистологического типа
p53abn-вариант эндометриальной карциномы, ограниченной телом матки с любой инвазией в миометрий, с инвазией в шейку матки или без нее, независимо от степени LVSI или гистологического типа
* На всех стадиях необходимо регистрировать степень поражения, гистологический тип и инвазию лимфоваскулярного пространства (LVSI).
† Если это возможно и выполнимо, с целью прогностической стратификации по группам риска и в качестве факторов, которые могут повлиять на адъювантную и системную терапию, для всех пациентов с раком эндометрия рекомендуется молекулярно-классификационный тест (POLEmut, MMRd, NSMP, p53abn).
‡ Низкодифференцированные эндометриоидные аденокарциномы эндометрия с вовлечением как эндометрия, так и яичников, считаются имеющими благоприятный прогноз и адъювантная терапия не рекомендуется, только если соблюдены все критерии для различения заболевания, ограниченного низкодифференцированной эндометриоидной карциномой с вовлечением эндометрия и яичников (стадия IA3), от обширного распространения карциномы эндометрия до яичников (стадия IIIA1). Этими критериями являются: (1) присутствует только поверхностная инвазия миометрия (< 50%); (2) отсутствие обширной/существенной лимфоваскулярной инвазии; (3) отсутствие дополнительных метастазов; (4) опухоль яичника односторонняя, ограничена яичником, без инвазии/разрыва капсулы.
# Неагрессивные гистологические типы включают низкодифференцированные (1 и 2 степени) эндометриоидные аденокарциномы эндометрия. Агрессивные гистологические типы включают в себя высокодифференцированные ИОК (степень 3), серозные, светлоклеточные, недифференцированные, смешанные, мезонефрико-подобные, гастроинтестинальные карциномы муцинозного типа и карциносаркомы.
§ Лимфоваскулярные инвазии, определяемые как обширные/существенные, вовлекают ≥ 5 сосудов.
¶ Микрометастазы считаются метастатическими поражениями (pN1 (mi). Прогностическая значимость изолированных опухолевых клеток (ITC) остается неясной. Наличие ITC должно быть задокументировано и расценивается как pN0 (i+). Согласно 8-му изданию Руководства по стадированию рака Американского объединенного комитета по исследованию рака (AJCC) макрометастазы имеют размер > 2 мм, микрометастазы – 0,2–2 мм и/или > 200 клеток, а изолированные опухолевые клетки – ≥ 0,2 мм и ≤ 200 клеток.
Berek JS, Matias-Guiu X, Creutzberg C, et al: FIGO staging of endometrial cancer: 2023. Int J Gynaecol Obstet 2023;162(2):383-394. doi:10.1002/ijgo.14923