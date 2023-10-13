ASBESTOS*: Вторичная оценка массовых потерь в результате применения химического или радиологического оружия
Предмет оценки
Поражения, полученные при воздействия оцениваемого химического оружия
Поражения, полученные при воздействия оцениваемого радиологического оружия
Aгенты
Тип (присутствует ли синдром токсического отравления?)
Расчетная доза
Тип (альфа, бета, гамма, нейтроны)
Расчетная доза
Состояние(-я)
Является ли агент
Такие же, как для химического оружия
Локализация(-и) на теле
Пути поступления (экспозиция и абсорбция)
Экспозиция (распространяется ли по всему телу)? Где?
Внешнее заражение? Где?
Внутреннее заражение? Где?
Сочетания?
Эффект(-ы)
Распределение
Такие же, как для химического оружия
Степень тяжести
Эффектов
Влияния
Такие же, как для химического оружия
Период действия
В прошлом (начало, латентный период)
В настоящем (Состояние здоровья становится лучше или хуже? Состояние стабильно?)
В будущем (ожидаемый прогноз)
Такие же, как для химического оружия
Другие диагнозы?
Вместо (дифференциальный диагноз)
В дополнение к (сопутствующий диагноз)
Такие же, как для химического оружия
Синергизм
Сочетанные эффекты многократного воздействия
Такие же, как для химического оружия
* The acronym ASBESTOS was introduced by the author, Madsen JM, in Clin Lab Med 21(3):593-605, 2001.
† Наиболее распространенные состояния