5-летняя выживаемость при некоторых типах рака
Тип
5-летняя выживаемость (%)
Острый лимфобластный лейкоз (дети и взрослые)
72,0
Острый миелобластный лейкоз
31,9
Мочевой пузырь
78,4
Кости и суставы
68,2
Мозг и нервная система
33,4
Грудь (женская)
91,1
Шейка матки
67,4
Хронический лимфолейкоз
88,5
Хронический миелобластный лейкоз
70,0
Толстая кишка и прямая кишка
65,0
Пищевод
21,6
Лимфома Ходжкина
88,9
Почки и почечные лоханки
768,1
Гортань
61,5
Печень и внутрипеченочные желчные протоки
21,7
Легкое и бронхи
26,7
Меланома
94,1
Миелома
61,1
Неходжкинская лимфома
74,3
Полость рта и глотка
69,0
Яичник
50,9
Поджелудочная железа
12,8
Предстательная железа
97,5
Мягкие ткани (в том числе рак сердца)
65,9
Тонкая кишка
70,2
Желудок
36,4
Яичко
95,0
Щитовидная железа
98,4
Матка
80,8
Вульва
69,6
Data from the United States National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology, and End-Results Program. https://seer.cancer.gov/statistics/ . Согласно имеющейся информации относительная выживаемость оставляет 5-лет, 2014–2020 гг.