Этиологии первичной недостаточности яичников
Причина
Примеры
Генетические или врожденные аномалии
Дисгенезия гонад вторична вследствие генетических дефектов (например, синдром Тёрнера [45,X или мозаичная 45,X/46,XX или 45,X/47,XXX] или смешанная дисгенезия гонад)
Премутация гена FMR1 (синдром ломкой Х- хромосомы)
Х - трисомия с наличием мозаицизма или без такового
Редкие аутосомные генетические аномалии
Снижение количества зародышевых клеток (из-за дефектов мейотической рекомбинации, дезорганизации пула зародышевых клеток)
Аутоиммунные (причины или сопутствующие заболевания)
Сопутствующие аутоиммунные заболевания (чаще всего тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, системная красная волчанка и сахарный диабет 1 типа)
Нарушения обмена веществ
Дефицит 17 альфа-гидроксилазы
Дефицит 17,20-лиазы
Недостаточность холестеролдесмолазы
Токсические или инфекционные воздействия
Инфекции (например, паротит, туберкулез)
Ускоренная атрезия фолликулов (идиопатическая)
Курение
Ятрогенные и другие причины
Химиотерапевтические (особенно алкилирующие) средства
Облучение яичников (общая доза облучения > 6 Гр)
Двусторонняя овариэктомия