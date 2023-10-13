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Этиологии первичной недостаточности яичников

Этиологии первичной недостаточности яичников

Причина

Примеры

Генетические или врожденные аномалии

Дисгенезия гонад вторична вследствие генетических дефектов (например, синдром Тёрнера [45,X или мозаичная 45,X/46,XX или 45,X/47,XXX] или смешанная дисгенезия гонад)

Премутация гена FMR1 (синдром ломкой Х- хромосомы)

Х - трисомия с наличием мозаицизма или без такового

Редкие аутосомные генетические аномалии

Миотоническая дистрофия

Снижение количества зародышевых клеток (из-за дефектов мейотической рекомбинации, дезорганизации пула зародышевых клеток)

Аутоиммунные (причины или сопутствующие заболевания)

Сопутствующие аутоиммунные заболевания (чаще всего тиреоидит Хашимото, болезнь Грейвса, болезнь Аддисона, системная красная волчанка и сахарный диабет 1 типа)

Нарушения обмена веществ

Галактоземия

Дефицит 17 альфа-гидроксилазы

Дефицит 17,20-лиазы

Недостаточность холестеролдесмолазы

Токсические или инфекционные воздействия

Инфекции (например, паротит, туберкулез)

Ускоренная атрезия фолликулов (идиопатическая)

Курение

Ятрогенные и другие причины

Химиотерапевтические (особенно алкилирующие) средства

Облучение яичников (общая доза облучения > 6 Гр)

Двусторонняя овариэктомия

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