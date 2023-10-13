skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Этапы менопаузы

Характеристика

Ранний менопаузальный переход

Поздний менопаузальный переход

Ранняя постменопауза

Поздняя постменопауза

Продолжительность лечения

Различный

1–3 года

2 лет

3-6 лет

Остаточный ресурс

Менструальный цикл

Переменная длительность (постоянная разница в ≥ 7 дней в длительности последовательных циклов)

Период аменореи, который длится ≥ 60 дней

Постменопауза начинается после окончания последней менструации

Уровень ФСГ на 2-5 дни цикла

Высокий, но переменный

Высокий (> 25 МЕ/л)†

Высокий, но переменный

Стабилизируется на высоком уровне*

Симптомы

Вазомоторные симптомы, которые могут возникнуть

Вазомоторные симптомы, которые возникают чаще всего

Нарастающие симптомы мочеполового синдрома менопаузы

* Уровни ФСГ колеблются и увеличиваются в целом примерно до 2 лет после последней менструации, затем стабилизируются.

† Варьируется в зависимости от лаборатории; в некоторых лабораториях указывается как высокий (> 30 МЕ/л).

ФСГ = фолликулостимулирующий гормон

Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. Menopause 19 (4):387–395, 2012. doi:10.1210/jc.2011-3362

По этим темам