Этапы менопаузы
Характеристика
Ранний менопаузальный переход
Поздний менопаузальный переход
Ранняя постменопауза
Поздняя постменопауза
Продолжительность лечения
Различный
1–3 года
2 лет
3-6 лет
Остаточный ресурс
Менструальный цикл
Переменная длительность (постоянная разница в ≥ 7 дней в длительности последовательных циклов)
Период аменореи, который длится ≥ 60 дней
—
Постменопауза начинается после окончания последней менструации
—
—
Уровень ФСГ на 2-5 дни цикла
Высокий, но переменный
Высокий (> 25 МЕ/л)†
Высокий, но переменный
Стабилизируется на высоком уровне*
—
Симптомы
—
Вазомоторные симптомы, которые могут возникнуть
Вазомоторные симптомы, которые возникают чаще всего
—
Нарастающие симптомы мочеполового синдрома менопаузы
* Уровни ФСГ колеблются и увеличиваются в целом примерно до 2 лет после последней менструации, затем стабилизируются.
† Варьируется в зависимости от лаборатории; в некоторых лабораториях указывается как высокий (> 30 МЕ/л).
ФСГ = фолликулостимулирующий гормон
Adapted from Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al: For the STRAW 10 Collaborative Group: Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: Addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. Menopause 19 (4):387–395, 2012. doi:10.1210/jc.2011-3362