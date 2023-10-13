Эритропоэтин и Дарбэпоэтин как злоупотребляемые вещества
Эритропоэтин и дарбэпоэтин могут использоваться для увеличения производства красных кровяных клеток у пациентов с определенными типами анемии. Эти агенты иногда принимаются спортсменами для увеличения продукции эритроцитов с целью повышения способности клеток переносить кислород, что может повысить работоспособность, особенно в видах спорта, где необходима выносливость.
Использование эритропоэтина или дарбэпоэтина без медицинских показаний может изменить нормальную регуляцию продукции эритроцитов, вследствие чего производство эритроцитов внезапно уменьшается, когда эти препараты прекращаются.