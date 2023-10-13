Эпиглоттит и круп: дифференциальная диагностика
Характеристика
Эпиглоттит
Круп*
Начало
Острый и фульминантный у детей
Постепенное
Возраст
Как правило, 2-8 лет (особенно если не вакцинированы против Haemophilus influenzae типа В) и взрослые
Чаще в возрасте 6-36 месяцев
Лающий кашель
Не распространено
Характеристика
Эпиглоттит
Отечна и гиперемирована
Может отмечаться покраснение
Данные рентгенографического исследования шеи
Увеличенный надгортанник и отечность нижних отделов глотки
Отечность надгортанной области и нормальные размеры надгортанника
*Также иногда называют вирусный ларинготрахеит.