skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Эпиглоттит и круп: дифференциальная диагностика

Характеристика

Эпиглоттит

Круп*

Начало

Острый и фульминантный у детей

Постепенное

Возраст

Как правило, 2-8 лет (особенно если не вакцинированы против Haemophilus influenzae типа В) и взрослые

Чаще в возрасте 6-36 месяцев

Лающий кашель

Не распространено

Характеристика

Эпиглоттит

Отечна и гиперемирована

Может отмечаться покраснение

Данные рентгенографического исследования шеи

Увеличенный надгортанник и отечность нижних отделов глотки

Отечность надгортанной области и нормальные размеры надгортанника

*Также иногда называют вирусный ларинготрахеит.

По этим темам