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Экспрессия фенотипа при дефиците альфа1-антитрипсина

Фенотип

Сывороточный уровень альфа-1-антитрипсина*

Риск развития эмфиземы

PI*ZZ

20–45 мг/дл (2,5–7 мкмоль/л)

Высокий

PI*MZ

90–210 мг/дл (17–33 мкмоль/л)

Повышен минимально

PI*SZ

75–120 мг/дл (8–16 мкмоль/л)

Немного повышен

PI*SS

100–200 мг/дл (15–33 мкмоль/л)

Повышен минимально

PI*MM

150–350 мг/дл (20–48 мкмоль/л)

Норма

* Приведенные уровни в сыворотке измеряются с использованием типичного коммерческого стандарта (мг/дл) и очищенного стандарта (микромоль/л), используемых в реестре США.

Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003. doi:10.1164/rccm.168.7.818

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