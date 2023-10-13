Экспрессия фенотипа при дефиците альфа1-антитрипсина
Фенотип
Сывороточный уровень альфа-1-антитрипсина*
Риск развития эмфиземы
PI*ZZ
20–45 мг/дл (2,5–7 мкмоль/л)
Высокий
PI*MZ
90–210 мг/дл (17–33 мкмоль/л)
Повышен минимально
PI*SZ
75–120 мг/дл (8–16 мкмоль/л)
Немного повышен
PI*SS
100–200 мг/дл (15–33 мкмоль/л)
Повышен минимально
PI*MM
150–350 мг/дл (20–48 мкмоль/л)
Норма
* Приведенные уровни в сыворотке измеряются с использованием типичного коммерческого стандарта (мг/дл) и очищенного стандарта (микромоль/л), используемых в реестре США.
Data from American Thoracic Society; European Respiratory Society: American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: standards for the diagnosis and management of individuals with alpha-1 antitrypsin deficiency. Am J Respir Crit Care Med 168(7):818–900, 2003. doi:10.1164/rccm.168.7.818