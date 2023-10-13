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Эквиваленты по Цельсию-Фаренгейту*

Приложение

°C

°F

Замораживание воды на уровне моря

0

32

Клинический диапазон

36,0

96,8

36,5

97,7

37,0

98,6

37,5

99,5

38,0

100,4

38,5

101,3

39,0

102,2

39,5

103,1

40,0

104,0

40,5

104,9

41,0

105,8

41,5

106,7

42,0

107,6

Пастеризация (медленная), † 30 минут при

62,8

145,0

Пастеризация (быстрая), † 15 секунд при

71,7

161,0

Кипение воды на уровне моря

100,0

212,0

*Преобразование:

Для преобразования °F в °С вычитают 32, затем умножают на 5/9 или 0,555.

Для преобразования °С в °F умножают на 9/5 или 1,8, а затем добавляют 32.

†В соответствии с Кодексом Федеральных Нормативно-Правовых актов FDA 1991 г.

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