Эквиваленты по Цельсию-Фаренгейту*
Приложение
°C
°F
Замораживание воды на уровне моря
0
32
Клинический диапазон
36,0
96,8
36,5
97,7
37,0
98,6
37,5
99,5
38,0
100,4
38,5
101,3
39,0
102,2
39,5
103,1
40,0
104,0
40,5
104,9
41,0
105,8
41,5
106,7
42,0
107,6
Пастеризация (медленная), † 30 минут при
62,8
145,0
Пастеризация (быстрая), † 15 секунд при
71,7
161,0
Кипение воды на уровне моря
100,0
212,0
*Преобразование:
Для преобразования °F в °С вычитают 32, затем умножают на 5/9 или 0,555.
Для преобразования °С в °F умножают на 9/5 или 1,8, а затем добавляют 32.
†В соответствии с Кодексом Федеральных Нормативно-Правовых актов FDA 1991 г.