Шовные материалы
Категория
Материал
Примечания
Нерассасывающийся (предпочтителен для поверхностных кожных швов)
Моноволоконный
Нейлон
Прочный
Жесткий
С ним довольно сложно работать
Полипропилен
Ненадежный узел
Мягкий, более удобный в работе
Наиболее сложен в работе
Полибутестер
Достаточно эластичен, поэтому растягивается при отеке раны и сокращается по мере его уменьшения
Плетеный
Полиэстр
Низкая реактивность
Не предпочтительнее моноволоконного для кожных швов
Шелк
Мягкий, удобен в работе
Хорошая надежность узлов
Высокая реактивность тканей
Как правило, использование ограничено в области рта, губ, век, а также при интраоральных операциях, когда особенно важно комфортное состояние больного (поскольку снятие интраоральных швов представляет определенные трудности, большинство врачей используют в этой области рассасывающиеся швы)
Рассасывающийся (предпочтителен для глубоких кожных швов)
Моноволоконный
Полиглекапрон 25
С ним работают, как с нерассасывающимся шовным материалом
Легко проходит через ткани
Низкая реактивность тканей
Быстрое рассасывание (1-2 недели)
Полидиоксанон
Очень прочный и долговечный (рассасывание, 180 суток)
Жестче, работать с ним сложнее, чем с другими рассасывающимися материалами
Самая низкая тканевая реактивность среди рассасывающихся материалов
Со временем может выбухать
Природный
Кетгут, хромированый кетгут
Из внутренней оболочки кровеносных или лимфатических сосудов овцы
Непрочный, быстро рассасывается (1 неделя)
Низкая надежность узлов
Высокая реактивность тканей
Не желателен для применения
Плетеный
На основе полигликолевой кислоты
Удобен в работе
Хорошая надежность узлов
Умеренная реактивность
Основная прочность пропадает через 1 неделю
Первый рассасывающийся шовный материал
На основе полимолочной кислоты
Удобен в работе
Хорошая надежность узлов
Умеренная реактивность
Основная прочность пропадает через 3 недели