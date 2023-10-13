Шкала HAS-Bled для прогнозирования риска кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий
Различный
Оценка
Неконтролируемая артериальная гипертензия
1
Нарушение функции почек
1
Нарушение функции печени
1
Инсульт в анамнезе
1
Кровотечение в анамнезе
1
Нестабильное международное нормализованное отношение (МНО) во время терапии варфарином (определяется как время в терапевтическом диапазоне менее 60%)
1
Пожилой возраст (> 65 лет)
1
Использование препаратов (определяется как сопутствующий прием нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) или антитромбоцитарного препарата)
1
Употребление алкоголя (определяется как > 8 порций алкоголя в неделю)
1