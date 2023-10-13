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Шкала HAS-Bled для прогнозирования риска кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий

Различный

Оценка

Неконтролируемая артериальная гипертензия

1

Нарушение функции почек

1

Нарушение функции печени

1

Инсульт в анамнезе

1

Кровотечение в анамнезе

1

Нестабильное международное нормализованное отношение (МНО) во время терапии варфарином (определяется как время в терапевтическом диапазоне менее 60%)

1

Пожилой возраст (> 65 лет)

1

Использование препаратов (определяется как сопутствующий прием нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП) или антитромбоцитарного препарата)

1

Употребление алкоголя (определяется как > 8 порций алкоголя в неделю)

1

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