skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шкала физиологической оценки острых и хронических заболеваний (Apache II)*

Физиологические значения†

Точки отсчета

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

1

Темппература ядра (°C)

41°

39–40,9°

38,5–38,9°

36–38,4°

34–35,9°

32–33,9°

30–31,9°

29,9°

2

Среднее АД (мм рт. ст.)

160

130–159

110–129

70–109

50–69

49

3

Частота сердечных сокращений

180

140–179

110–139

70–109

55–69

40–54

39

4

ЧДД

50

35–49

25–34

12–24

10–11

6–9

5

5

Оксигенация: a) FIO2 0,5: используйте A-aDO2

500

350–499

200–349

< 200

b) FIO2 < 0,5: используйте PАО2 (мм рт. ст.)

> 70

61–70

55–60

< 55

6

Измерение рН артериальной крови

7,7

7,6–7,69

7,5–7,59

7,33–7,49

7,25–7,32

7,15–7,24

< 7,15

7

Натрий в сыворотке (ммоль/л или мэкв/л)

180

160–179

155–159

150–154

130–149

120–129

111–119

110

8

Калий в сывротке (ммоль/л или мЭкв/л)

7

6–6,9

5,5–5,9

3,5–5,4

3–3,4

2,5–2,9

< 2,5

9

Сывороточный креатинин (мкмоль/л); двойная шкала оценки для пациентов с острой почечной недостаточностью

3,5

2–3,4

1,5–1,9

0,6–1,4

<0,6

10

Гематокрит (%)

60

50–59,9

46–49,9

30–45,9

20–29,9

< 20

11

Лейкоциты (в 1000)

40

20–39,9

15–19,9

3–14,9

1–2,9

< 1

12

Шкала комы Глазго

Оценка = 15 минус фактическая ШКГ (см. таблицу Шкала комы Глазго)

Острота процесса отражается 12-ю баллами.

Добавить 0 баллов за возраст < 44 лет; 2 балла за возраст 45 - 54 года; 3 балла за возраст 55 - 64 года; 5 баллов за возраст 65 - 74 года; 6 баллов за возраст 75 лет.

Добавить баллы за хронический статус: 2 балла больномупосле операции с иммунодефицитом или эпизодом тяжелой органной недостаточности; 5 баллов неоперированномупациенту или больному с иммунодефицитом или эпизодомтяжелой органной недостаточности после экстренной операции‡.

(13)§

Сывороточный бикарбонат (венозный - ммоль/л или мЭкв/л)

52

41–51,9

32–40,9

23–31,9

18–21,9

15–17,9

< 15

*Оценка по APACHE II = баллы за остроту процесса + баллы за возраст + баллы за хронический статус. Минимальный балл=0; Максимальный балл=71. Повышенные баллы связаны с увеличением риска смерти в стационаре.

† Выбираются худшие показатели за последние 24 часа.

‡Хронический статус здоровья: органная недостаточность (например, печеночная, сердечно-сосудистой, почечная, легочная) или иммунокомпрометированный статус должны предшествовать текущему случаю.

§Этот показатель не является обязательным; используйте его только при отсутствии показателей газового состава артериальной крови.

A-a DO2 = альвеолярно-артериальный кислородный градиент; FIO2 = фракционное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.

Adapted from Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE: APACHE II: A severity of disease classification system. Critical Care Medicine 13:818–829, 1985.

По этим темам