Шкала Уэллса: вероятность тромбоза глубоких вен на основе клинических факторов
Факторы
Болезненность в проекции вен голени и бедра
Отек всей нижней конечности
Отек голени (разница между окружностями голеней > 3 см, измеренная на уровне 10 см дистальнее большеберцовой бугристости)
Пастозность, более выраженная с пораженной стороны
Расширенные поверхностные коллатеральные вены
Активный рак (лечение продолжается или проводилось в течение предыдущих 6 месяцев)
Иммобилизация нижних конечностей (например, вследствие паралича, пареза, длительного нахождения в вертикальном положении либо путешествия на большие расстояния)
Хирургические вмешательства, подразумевающие неподвижное положение > 3 дней в течение последних 4 недель
ТГВ в анамнезе
Вероятность
Вероятность суммирует число факторов за вычетом 2 если другой диагноз также вероятен либо вероятен более, чем тромбоз глубоких вен.
По данным Wells PS, Owen C, Doucette S, Fergusson D, Tran H. Does this patient have deep vein thrombosis? JAMA. 2006;295(2):199-207. doi: 10.1001/jama.295.2.199 and Scarvelis D, Wells PS. Diagnosis and treatment of deep-vein thrombosis. CMAJ. 2006;175(9):1087-1092. doi: 10.1503/cmaj.060366