skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шкала симптомов доброкачественной гиперплазии простаты Американской Ассоциации Урологов

Баллы

В течение последнего месяца

Никогда

Менее 20% всего времени

< 50% времени

Около 50% времени

> 50% времени

Почти всегда

Как часто у Вас имеется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Как часто Вам снова нужно мочиться спустя < 2 часа после последнего мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Как часто во время мочеиспускания вы останавливаетесь и начинаете мочиться опять?

0

1

2

3

4

5

Как часто Вам бывает сложно сдержать мочеиспускание?

0

1

2

3

4

5

Как часто ваша струя мочи была слабой?

0

1

2

3

4

5

Как часто вам необходимо напрягаться, чтобы начать мочеиспускание?

0

1

2

3

4

5

Сколько раз за ночь Вам обычно приходиться вставать ночью в туалет, между временем отхода ко сну и пробуждения утром?

ни одного =

0

один раз=

1

дважды=

2

трижды =

3

4 раза =

4

5 раз и более

= 5

Индекс симптомов по шкале американской ассоциации урологов = итого ____.

Adapted from Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol 197(2S):S189-S197, 2017. doi: 10.1016/j.juro.2016.10.071

По этим темам