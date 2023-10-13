Шкала симптомов доброкачественной гиперплазии простаты Американской Ассоциации Урологов
Баллы
В течение последнего месяца
Никогда
Менее 20% всего времени
< 50% времени
Около 50% времени
> 50% времени
Почти всегда
Как часто у Вас имеется ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания?
0
1
2
3
4
5
Как часто Вам снова нужно мочиться спустя < 2 часа после последнего мочеиспускания?
0
1
2
3
4
5
Как часто во время мочеиспускания вы останавливаетесь и начинаете мочиться опять?
0
1
2
3
4
5
Как часто Вам бывает сложно сдержать мочеиспускание?
0
1
2
3
4
5
Как часто ваша струя мочи была слабой?
0
1
2
3
4
5
Как часто вам необходимо напрягаться, чтобы начать мочеиспускание?
0
1
2
3
4
5
Сколько раз за ночь Вам обычно приходиться вставать ночью в туалет, между временем отхода ко сну и пробуждения утром?
ни одного =
0
один раз=
1
дважды=
2
трижды =
3
4 раза =
4
≥5 раз и более
= 5
Индекс симптомов по шкале американской ассоциации урологов = итого ____.
Adapted from Barry MJ, Fowler FJ, O’Leary MP, et al: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol 197(2S):S189-S197, 2017. doi: 10.1016/j.juro.2016.10.071